Stellantis punta su Microsoft per la sua trasformazione digitale

Saranno sviluppate oltre 100 iniziative di intelligenza artificiale nei settori vendite, assistenza clienti e operazioni

L'intelligenza artificiale rivestirà un ruolo sempre più importante e per questo Stellantis ha scelto come partner Microsoft per accelerare la sua trasformazione digitale attraverso proprio lo sviluppo congiunto di capacità avanzate in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneria. Il Gruppo automobilistico potrà quindi sfruttare le competenze di Microsoft in ambito cloud, intelligenza artificiale e sicurezza. Il tutto, con l'obiettivo di rendere i processi digitali più solidi, agili e interconnessi in tutto l’ecosistema.

La trasformazione digitale di Stellantis

Le due società stanno già lavorando insieme alla realizzazione di oltre 100 iniziative legate all'intelligenza artificiale lungo l’intera catena del valore, dal customer care allo sviluppo fino alle operazioni. Ad esempio, parliamo di sviluppo e validazione dei prodotti basati sull’AI, manutenzione predittiva e attività di testing avanzato e distribuzione più rapida di nuove funzionalità e servizi digitali. Un esempio pratico? I proprietari di una Peugeot possono ricevere raccomandazioni per una guida più efficiente dal punto di vista energetico in scenari urbani, insieme a suggerimenti proattivi sullo stato di salute del veicolo e ad aggiornamenti funzionali pensati per migliorare l’esperienza di tutti i giorni.

Più sicurezza per i veicoli connessi e non solo

Andando avanti, Stellantis implementerà e poi gestirà anche un centro globale di cybersicurezza basato sull’intelligenza artificiale che sarà esteso ai sistemi IT e ai veicoli connessi, oltre agli stabilimenti produttivi e ai prodotti digitali. In questo modo, Stellantis sarà in grado di anticipare e individuare le minacce informatiche più rapidamente grazie ad analisi avanzate basate sull’AI, garantire una protezione coerente dei servizi connessi e dei dati dei clienti e rafforzare la resilienza e le capacità di risposta su tutto il perimetro delle sue operazioni globali. Come ben sappiamo, con l'evoluzione dei servizi digitali sempre più presenti nelle auto, la sicurezza informatica sta assumendo un ruolo sempre più importante.

Ad esempio, come conseguenza di queste attività, i conducenti di Jeep beneficeranno di una connettività affidabile e di un accesso ai dati protetto anche in ambienti remoti, garantendo sicurezza e continuità ovunque.

Microsoft Azure al centro di tutto

Per portare avanti la sua rivoluzione digitale, Stellantis sta modernizzando la propria infrastruttura adottando Microsoft Azure. Si punterà quindi sul cloud per ridurre del 60% l’impatto dei data center entro il 2029. Tale scelta renderà possibile un ecosistema digitale più interconnesso e scalabile, supportando l’erogazione continua e senza soluzione di continuità di servizi digitali e connessi per i clienti.

La collaborazione tra Stellantis e Microsoft andrà avanti e sarà sviluppata ulteriormente nel corso dei prossimi anni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026