Stellantis, il 2026 parte con un aumento delle consegne: +12% nel primo trimestre

Il 21 maggio consoceremo il nuovo piano industriale di Stellantis. Intanto, per il Gruppo automobilistico arrivano buone notizie. Infatti, nel primo trimestre del 2026 le consegne globali consolidate sono aumentate. Parliamo dei ''volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi''.

Bene Europa e Nord America

Numeri alla mano, da gennaio a marzo 2026, Stellantis ha consegnato circa (valori ancora di stima) 1,4 milioni di veicoli, pari a un aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo importante incremento è dovuto, in larga parte, all’Europa allargata e al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Medio Oriente & Africa e Sud America.

Entriamo più nel dettaglio per scoprire più da vicino i risultati di Stellantis. In Nord America sono stati consegnati 54 mila veicoli in più (379 mila), pari a un aumento del 17%. A contribuire a questo risultato, le consegne del Ram 1500 (light-duty) HEMI V8, l’aggiornamento di Jeep Grand Wagoneer, e il nuovo Jeep Cherokee che hanno permesso di andare a compensare il calo delle consegne di Jeep Compass.

Stellantis consegne Q1 2026

Venendo, invece, all'Europa allargata, le consegne da gennaio a marzo sono aumentate di circa 69 mila unità, pari a un incremento del 12% su base annua (637 mila). Stabili i volumi dei veicoli commerciali leggeri con 135 mila unità. La crescita dei volumi dei veicoli passeggeri è dovuta essenzialmente al lancio di nuovi modelli. FIAT, Opel/Vauxhall e Citroen hanno beneficiato dei rilsutati di Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda. Molto bene Leapmotor, con consegne in crescita di 22 mila unità, attestandosi a 27 mila unità. Merito soprattutto dell'Italia dove grazie agli incentivi c'è stato un boom per la Leapmotor T03.

Spostandoci sul mercato del Medio Oriente & Africa, le consegne sono aumentate di 11 mila unità, pari a un aumento dell’11% su base annua (111 mila). Bene in particolare la Turchia e risultato positivo anche per l'Algeria. Le consegne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono diminuite di oltre il 50%, raggiungendo circa 3 mila unità.

Infine, andiamo in Sud America dove le consegne sono aumentate di 8 mila unità (4% per un totale di 219 mila veicoli). Bene il Brasile dove le vendite sono cresciute di circa 17 mila unità. Risultato che ha compensato la flessione in Argentina (-19%) a causa della presenza dei marchi cinesi. Stellantis ha comunque mantenuto la propria leadership nelle consegne regionali, così come nei suoi due principali mercati, Brasile e Argentina.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026