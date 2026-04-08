Anteprima

Leapmotor A10 (da noi B03X), svelate le specifiche complete

Avatar di Emanuele Colombo, il 08/04/26

1 ora fa - Leapmotor A10 (B03X): specifiche, autonomia e segreti del nuovo SUV elettrico

Tutto sulla nuova Leapmotor A10 (B03X): il SUV elettrico compatto che potrebbe costare meno di 30.000 euro

Offrire tanto spazio in poco ingombro e, soprattutto, a un prezzo umano: questa la missione di Leapmotor A10, che da noi verrà venduta con la sigla B03X e punta a ricavarsi un posto al sole nel combattutissimo mercato dei B-SUV. Con quali armi? Dopo le prime indiscrezioni del mese scorso, dalla Cina arrivano le specifiche complete, che ci aiutano ad avere un quadro più definito.

Leapmotor B03X

Design: morbido, ma di carattere

Lunga 4,27 metri, larga 1,81 m e alta 1,64 m, la B03X si piazza esattamente dove oggi si combatte la battaglia più dura. Esteticamente segue il nuovo corso stilistico Tech-Nature Aesthetics 2.0: linee pulite, superfici levigate e un tetto flottante che alleggerisce la silhouette.

Non mancano i muscoli, grazie a passaruota a contrasto e cerchi da 18 pollici che le danno quel look da piccola tuttoterreno urbana che tanto piace oggi.

Leapmotor B03X (A10), volante e strumentazione

Abitacolo: qui lo spazio è un effetto speciale

Se fuori convince, è dentro che la Leapmotor gioca i suoi assi. Grazie alla tecnologia CTC 2.0 Plus che integra la batteria direttamente nel telaio. Con questa architettura gli ingegneri sono riusciti a sfruttare quasi il 90% dello spazio interno. Risultato? Un’abitabilità da categoria superiore, con passo di 2.605 mm.

Geniale la gestione dei carichi: nel bagagliaio spunta un pozzo extra da 106 litri che ricorda molto il MegaBox della Ford Puma. Ma non finisce qui: i sedili posteriori si sollevano come le poltroncine del cinema (esatto, proprio come i Magic Seats di Honda), liberando spazio per caricare oggetti alti e ingombranti direttamente sul pavimento.

La plancia? Minimalismo puro, forse fin troppo per chi ancora rimpiange i cari vecchi tasti fisici. Tutto passa dal mega-touchscreen da 14,6 pollici e dal cruscotto digitale da 8,8 pollici. È l’interpretazione cinese del lusso moderno: meno fronzoli, più pixel.

Leapmotor B03X (A10) ha sedili ripiegabili stile Honda Magic Sets

Batteria e prezzi, cosa possiamo aspettarci

Sotto il cofano (o meglio, sotto il pianale) troviamo una batteria da 53 kWh. Se i 505 km dichiarati nel ciclo cinese ti sembrano fin troppo ottimisti, non ti sbagli. Riportando questo dato al ciclo WLTP europeo possiamo aspettarci tra 400 e 430 km di autonomia.

Una percorrenza più che sufficiente, comunque, per l'uso quotidiano e qualche gita fuori porta, anche perché la ricarica rapida della Leapmotor A10 promette di passare dal 30 all’80% in soli 16 minuti.

Quanto costerà? In Italia la vedremo entro la fine del 2026. Sebbene il listino ufficiale sia ancora sotto chiave, alcuni rumor ipotizzano di un attacco sotto i 30.000 euro. Se così fosse, per le rivali europee si prospettano tempi duri.

Foto di copertina: rendering generato con A.I.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/04/2026
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