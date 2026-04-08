Leapmotor A10 (da noi B03X), svelate le specifiche complete

Offrire tanto spazio in poco ingombro e, soprattutto, a un prezzo umano: questa la missione di Leapmotor A10, che da noi verrà venduta con la sigla B03X e punta a ricavarsi un posto al sole nel combattutissimo mercato dei B-SUV. Con quali armi? Dopo le prime indiscrezioni del mese scorso, dalla Cina arrivano le specifiche complete, che ci aiutano ad avere un quadro più definito.
Design: morbido, ma di carattere
Lunga 4,27 metri, larga 1,81 m e alta 1,64 m, la B03X si piazza esattamente dove oggi si combatte la battaglia più dura. Esteticamente segue il nuovo corso stilistico Tech-Nature Aesthetics 2.0: linee pulite, superfici levigate e un tetto flottante che alleggerisce la silhouette.
Non mancano i muscoli, grazie a passaruota a contrasto e cerchi da 18 pollici che le danno quel look da piccola tuttoterreno urbana che tanto piace oggi.
Leapmotor B03X (A10), volante e strumentazione
Abitacolo: qui lo spazio è un effetto speciale
Se fuori convince, è dentro che la Leapmotor gioca i suoi assi. Grazie alla tecnologia CTC 2.0 Plus che integra la batteria direttamente nel telaio. Con questa architettura gli ingegneri sono riusciti a sfruttare quasi il 90% dello spazio interno. Risultato? Un’abitabilità da categoria superiore, con passo di 2.605 mm.
Geniale la gestione dei carichi: nel bagagliaio spunta un pozzo extra da 106 litri che ricorda molto il MegaBox della Ford Puma. Ma non finisce qui: i sedili posteriori si sollevano come le poltroncine del cinema (esatto, proprio come i Magic Seats di Honda), liberando spazio per caricare oggetti alti e ingombranti direttamente sul pavimento.
La plancia? Minimalismo puro, forse fin troppo per chi ancora rimpiange i cari vecchi tasti fisici. Tutto passa dal mega-touchscreen da 14,6 pollici e dal cruscotto digitale da 8,8 pollici. È l’interpretazione cinese del lusso moderno: meno fronzoli, più pixel.
Leapmotor B03X (A10) ha sedili ripiegabili stile Honda Magic Sets
Batteria e prezzi, cosa possiamo aspettarci
Sotto il cofano (o meglio, sotto il pianale) troviamo una batteria da 53 kWh. Se i 505 km dichiarati nel ciclo cinese ti sembrano fin troppo ottimisti, non ti sbagli. Riportando questo dato al ciclo WLTP europeo possiamo aspettarci tra 400 e 430 km di autonomia.
Una percorrenza più che sufficiente, comunque, per l'uso quotidiano e qualche gita fuori porta, anche perché la ricarica rapida della Leapmotor A10 promette di passare dal 30 all’80% in soli 16 minuti.
Quanto costerà? In Italia la vedremo entro la fine del 2026. Sebbene il listino ufficiale sia ancora sotto chiave, alcuni rumor ipotizzano di un attacco sotto i 30.000 euro. Se così fosse, per le rivali europee si prospettano tempi duri.
Foto di copertina: rendering generato con A.I.