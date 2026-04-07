Leapmotor B05, la nuova hatchback elettrica è pronta a conquistare l'Europa

Leapmotor sta crescendo in Europa, merito di una gamma sempre più ampia con un buon rapporto contenuti / prezzo. Tra le più importanti novità 2026 che la casa automobilistica cinese presenterà per il Vecchio Continente c'è la nuova Leapmotor B05, una nuova hatchback elettrica. In Cina è nota come Lafa 5 e da noi, con un diverso nome, dovrebbe arrivare nel corso dell'estate. Per caratteristiche e contenuti, sarà un modello molto importante per la crescita del marchio cinese sostenuto dal Gruppo Stellantis. Cosa sappiamo?

Leapmotor B05

Esterni e interni

In realtà molto anche se mancano i dettagli per il mercato europeo. Leapmotor B05 misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Il design riprende il classico family look degli ultimi modelli Leapmotor che abbiamo visto anche da noi in Europa, come la B10. Il frontale e il posteriore si caratterizzano per la presenza di elementi orizzontali, oramai caratteristici sulle vetture della casa automobilistica. Sui modelli cinesi c'è anche il LiDAR sul tetto per i sistemi ADAS che invece non sarà presente sulle versioni per il mercato europeo. Di profilo possiamo notare la presenza di maniglie a scomparsa, segno di un'attenta cura dell'aerodinamica, molto importante dato che parliamo di auto elettriche.

Leapmotor B05

Da quanto emerso in passato, la nuova Leapmotor B05 potrà contare su cerchi in lega da 19 pollici, almeno nelle versioni top di gamma. E l'abitacolo? Leapmotor lo ha già fatto vedere e troveremo un ambiente minimalista con comandi fisici ridotti davvero al minimo indispensabile. Chiaramente non mancherà la tecnologia e al riguardo dietro al volante multifunzione sarà presente un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, mentre al centro della plancia sarà collocato un display da 14,6 pollici del sistema infotainment che potrà contare sulla nuova piattaforma software Leap OS 4.0 Plus. Non mancheranno il pad per la ricarica wireless degli smartphone e un impianto audio a 12 altoparlanti.

La dotazione di serie sarà completa e infatti troveremo, tra le altre cose, sedili anteriori riscaldati in eco-pelle, un sistema d'illuminazione ambientale e un ampio tetto panoramico in vetro.

Motore e autonomia

Da quanto sappiamo oggi, la nuova Leapmotor B05 potrà contare su di un motore elettrico da 218 CV e potrà accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi grazie anche alla presenza di un Launch Control. In Europa la compatta elettrica disporrà di una batteria con una capacità di 67,1 kWh che permetterà un'autonomia fino a 460 km WLTP. Non è chiaro se arriverà anche l'accumulatore più piccolo da 56 kWh previsto in Cina. In ogni caso, entrambi sono del tipo LFP (litio-ferro-fosfato). Parlando della ricarica, l'accumulatore di maggiore capacità potrà rifornire fino a una potenza massima di 170 kW in corrente continua.

Anche Ultra

Da quanto sappiamo fino a questo momento, arriverà pure una B05 Ultra, versione più sportiva della compatta elettrica. Dati tecnici non ne abbiamo ma ci si attende comunque almeno un body kit specifico che renderà il look della vettura molto più aggressivo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/04/2026