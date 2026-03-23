Leapmotor, a Monaco nasce il suo primo European Innovation Center

Leapmotor punta all'Europa come uno dei suoi principali mercati. La casa automobilistica che oramai consideriamo come uno dei marchi di Stellantis sta continuando a crescere, forte di una gamma semplice più ampia e presto arriveranno ulteriori nuovi modelli. E adesso c'è una novità che mette in evidenza ancora di più l'impegno di Leapmotor per il Vecchio Continente. Infatti, è stata inaugurato il Leapmotor Europe Innovation Centre. Si tratta del primo Centro di Innovazione europeo del marchio che è stato realizzato nel quartiere di Schwabing-Freimann a Monaco.

Il primo centro di Innovazione fuori dalla Cina

Per capire meglio l'importanza di questa struttura, va detto che si tratta del primo centro di Innovazione di Leapmotor realizzato al di fuori della Cina, una struttura che fa fare alla casa automobilistica un importante salto avanti del suo piano di globalizzazione. Dunque, il nuovo centro costruito a Monaco, in Germania, segna una tappa fondamentale nell'espansione internazionale di Leapmotor, un polo creativo dove Leapmotor ''approfondirà la propria comprensione delle tendenze internazionali e delle aspettative dei consumatori, perfezionando continuamente il proprio linguaggio di design per creare prodotti rivoluzionari con un forte appeal globale''. Insomma, qui si svilupperanno i design dei futuri modelli che saranno poi commercializzati sui mercati globali.

Durante l'inaugurazione, Yu Shuyue, responsabile del Global Design Center di Leapmotor, ha presentato la filosofia di design del marchio utilizzando come esempio il nuovo B03X, crossover elettrico che presto arriverà in Europea, modello che è stato pensato con un design che potesse incontrare il gusto dei clienti dei mercati intenzionali. Il design sarà proprio una leva strategica per la strategia di crescita del marchio cinese di Stellantis. Grazie al nuovo Centro di Monaco, Leapmotor potrà quindi accelerare la sua strategia di crescita in Europa e negli altri mercati al di fuori della Cina.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026