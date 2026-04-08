Stellantis, ancora nuove indiscrezioni: un SUV Opel su base Leapmotor e si parla anche di Alfa Romeo

Tornano le voci di un possibile allargamento della partnership tra Stellantis e Leapmotor che potrebbe portare alla realizzazione di modelli elettrici su base cinese per i marchi europei del Gruppo. Secondo l'ultimo rapporto di Reuters, Stellantis sarebbe in trattative avanzate con la casa automobilistica cinese per sviluppare congiuntamente un SUV elettrico a marchio Opel. Modello che sfrutterà quindi la piattaforma Leapmotor e che sarà costruito all'interno dell'impianto spagnolo di Stellantis che si trova a Saragozza, in Spagna.

Ridurre i costi di sviluppo

Il primo effetto di questo accordo, se sarà raggiunto, sarà quello di ridurre i costi e i tempi di sviluppo di un nuovo modello elettrico in un momento in cui Stellantis sta rivedendo la sua strategia, tornando a puntare di più sui modelli endotermici e ibridi. Inoltre, l'azienda punta a contrastare la concorrenza di BYD e di altri marchi cinesi in Europa che si sta facendo sempre più agguerrita. Inoltre, l'arrivo di un nuovo modello permetterebbe di andare a migliorare il tasso di utilizzo degli stabilimenti Stellantis in Europa.

Un SUV su base Leapmotor B10

Come già emerso in passato, il SUV elettrico nascerebbe sulla base della Leapmotor B10 che a sua volta presto sarà assemblata sempre all'interno dell'impianto spagnolo di Saragozza per il mercato europeo. Stando al rapporto, la produzione del nuovo SUV elettrico Opel dovrebbe iniziare nel 2028, con un obiettivo annuo di circa 50.000 veicoli. Secondo le ''solite'' fonti ben informate dei fatti che hanno parlato con Reuters, Leapmotor fornirebbe tecnologie e componenti chiave, tra cui elettronica e motori elettrici, mentre Opel si occuperebbe del design esterno. Buona parte dello sviluppo si svolgerebbe in Cina.

Come accennato all'inizio, le indiscrezioni su di un modello della casa tedesca su base Leapmotor circolano un po' e precisamente dalla fine del 2025. Adesso sarebbero arrivate ulteriori conferme e pare che un accordo potrebbe essere raggiunto già questo mese. Il nome in codice del progetto sarebbe O3U.

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In una dichiarazione, Stellantis ha affermato che vi è stato un ''confronto regolare'' tra i due partner sulle modalità per ampliare la collaborazione. Leapmotor ha dichiarato a Reuters di essere in trattative con diversi partner, tra cui Stellantis, ma esclusivamente per la fornitura di componenti sviluppati internamente, senza alcun piano di collaborazione a livello di piattaforma. La casa automobilistica cinese non ha risposto alle richieste di commento sui dettagli dei piani di Opel per i veicoli elettrici.

Altri progetti

Secondo il rapporto, ci potrebbero essere altri progetti frutto della collaborazione tra Stellantis e Leapmotor. Pare che Stellantis stia studiando l'utilizzo delle tecnologie per veicoli elettrici di Leapmotor per lo sviluppo della prossima generazione della Opel Mokka. Inoltre, Stellantis avrebbe anche avviato colloqui preliminari con Leapmotor sul potenziale sviluppo di un modello Alfa Romeo da produrre sempre a Saragozza.

Il tutto, comunque, va preso con le dovute cautele dato che non ci sono conferme. Con la presentazione del piano industriale di Stellantis il 21 maggio, è possibile che ne sapremo di più.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026