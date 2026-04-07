Stellantis, adesso i ricambi originali usati si comprano su eBay

I ricambi di un'auto possono costare molto. Una mano per risparmiare arriva da Stellantis, dato che SUSTAINera, la business unit di Stellantis dedicata all’Economia Circolare, ha annunciato di aver aperto su eBay un negozio dove poter trovare i ricambi originali usati provenienti dal Centro di smontaggio veicolo dell’Hub di Economia Circolare di Mirafiori a Torino. Questo nuovo canale di vendita si aggiunge alla piattaforma digitale B-Parts su cui i ricambi usati provenienti da Mirafiori sono già da tempo disponibili.

Dunque, i ricambi recuperati dall'hub di Mirafiori vanno ad alimentare uno stock di oltre 20.000 ricambi usati disponibili per l’acquisto tramite i negozi online SUSTAINera su eBay per i mercati di Francia, Germania, Italia (cliccate qui) e Spagna.

Ricambi originali usati Stellantis

Quali parti di ricambio sono disponibili?

Tutti i componenti arrivano da veicoli a fine vita e prototipi di vari marchi Stellantis come FIAT, Alfa Romeo e Jeep, Peugeot, Opel e Citroen. In futuro, la copertura sarà ampliata con parti di ricambio provenienti da modelli di altri marchi Stellantis. I clienti, dunque, troveranno su eBay parti di carrozzeria, parti meccaniche, parti elettroniche ed elettriche e componenti per interni.

Qualità garantita

Chi teme sulla qualità delle parti di ricambio vendute da Stellantis online, non deve temere nulla. L'azienda sottolinea che tutte le componenti sono originali, perfettamente funzionanti e sottoposte ad analisi rigorose prima della messa in vendita. Infatti, ogni elemento viene smontato seguendo una procedura standard e controllata che comprende ispezione iniziale, selezione e classificazione, smontaggio in sicurezza e pulizia oltre a una valutazione funzionale.

I clienti che acquisteranno queste parti ricambio potranno contare su di un anno di garanzia, un periodo di reso di 14 giorni e un risparmio fino al 70% rispetto all'acquisto di parti di ricambio nuove. Inoltre, sono fornite fotografie dettagliate per garantire la massima trasparenza circa le condizioni del prodotto.

Ricambi originali usati Stellantis

Maggiore sostenibilità

Oltre a poter accedere a parti di ricambio più economiche, questo programma offre contestualmente pure vantaggi di natura ambientale. Infatti, il prolungamento della vita utile dei componenti garantisce un risparmio del 100% dei materiali impiegati e fino al 50% in meno di emissioni di CO2 rispetto alla produzione di parti di ricambio nuove.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026