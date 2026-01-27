Bertone Runabout: il ritorno del concept anni '70 più esclusivo

Nel panorama attuale, dominato da supercar estreme e serie limitate ad alte prestazioni, le sportive di ispirazione retrò restano un’eccezione.

Bertone Runabout: la concept car torna su strada

È proprio in questo spazio che si inserisce la nuova Runabout, che reinterpreta la Autobianchi A112 concept di Bertone (guarda la homepage di Bertone) come modello di produzione in piccola serie, capace di riportare in vita quello storico modello del 1969 con soluzioni tecniche moderne.

Bertone Runabout: il concept Autobianchi A112 Runabout anni '70 riletto in chiave neo retrò

Dal prototipo del 1969 alla produzione

Presentata oltre cinquant’anni fa, la Autobianchi A112 Runabout fu una show car avveniristica, destinata a influenzare modelli iconici come la Fiat X1/9 (leggi la storia di Fiat X1/9). Bertone, forte di un catalogo che include nomi leggendari come Miura, Stratos e Montreal, ha scelto questa volta una strada meno scontata, puntando su un progetto meno noto ma di grande valore storico.

Design che reinterpreta l'originale

La nuova Runabout mantiene proporzioni e stile dell’originale. Lunga 3,99 metri, presenta una netta linea cuneiforme, fari a scomparsa e una moderna firma luminosa a LED. I parafanghi scolpiti, i cerchi forgiati da 18” all’anteriore e 19” al posteriore e gli sbalzi ridotti rafforzano il carattere sportivo.

Al posteriore spiccano:

roll-bar scolpito

fari rotondi in stile vintage

diffusore in fibra di carbonio

terminali di scarico integrati

Bertone Runabout: lunghezza di 3,99 metri con carrozzeria Targa o Barchetta

Targa o Barchetta, massima personalizzazione

Gli acquirenti possono scegliere tra due configurazioni: Targa, con pannelli del tetto rimovibili, o Barchetta, completamente scoperta. Ampia la possibilità di personalizzazione tra materiali, colori e finiture, in linea con il posizionamento esclusivo del modello.

Bertone Runabout: l'abitacolo sportivo e perfettamente rifinito di ispirazione nautica

Interni analogici e ispirazione nautica

L’abitacolo rende omaggio al mondo nautico, con una vasca a scafo, dettagli minimalisti e componenti meccanici a vista. Sedili avvolgenti, volante a due razze e altri dettagli sottolineano l’anima analogica, affiancata da strumentazione digitale e comandi fisici per il clima.

Bertone Runabout: motore centrale 3.5 V6 sovralimentato con 468 CV di origine Toyota

Meccanica moderna e prestazioni elevate

Sotto la carrozzeria si nasconde un telaio in alluminio incollato di derivazione Lotus, con sospensioni a doppio braccio oscillante. Il motore è un V6 3.5 sovralimentato di origine Toyota, montato in posizione centrale e abbinato a un cambio manuale a sei marce.

I numeri dichiarati da Bertone parlano chiaro:

468 CV di potenza

0–100 km/h in 4,1 secondi

velocità massima di 270 km/h

peso a vuoto di soli 1.057 kg

Bertone Runabout: solo 25 esemplari a partire da 390.000 euro

Produzione limitata per collezionisti

La Bertone Runabout sarà realizzata in soli 25 esemplari, con un prezzo di partenza di 390.000 euro, destinato a crescere con optional e personalizzazioni anche oltre il mezzo milione di euro. Il debutto pubblico è previsto al Retromobile 2026 di Parigi (guarda la homepage di Retromobile 2026), dove sarà esposta accanto alla concept originale Autobianchi A112 Runabout del 1969, in un confronto diretto tra passato e presente. A voi piace questa concept car dalla griffe così importante? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/01/2026