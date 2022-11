Il ritorno di un'icona: Bertone ci mostra la sua supercar

RITORNA LA STORIA DEL DESIGN ITALIANO Un nome che ha fatto la epoca nel design italiano e che ha dato vita a eccezionali modelli classici come l’Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce e la Lamborghini Countach torna alla ribalta delle cronache dopo un periodo difficile, culminato nel fallimento del 2014. Parliamo di Bertone, che però nel 2020, è stata acquistata da Jean-Franck e Mauro Ricci, con quasi 40 anni di esperienza nel settore automotive, che oggi presentano il teaser di una supercar che avrà il compito di riaffermare Bertone nel segmento delle supercar. “Disegnando auto leggendarie come le Lamborghini Miura e Countach e l'Alfa Romeo Coupé, Bertone ha meritato uno spazio importante nei libri di storia dell'automobile, che oggi vengono rispolverati per far posto a un nuovo, rivoluzionario capitolo”, questa la dichiarazione.

Supercar Bertone: il lato B mostra fari a LED dal design esclusivoUNA SUPERCAR PER L’ANNIVERSARIO Le parole introducono, di fatto, la grande novità di oggi, che ci viene anticipata con le immagini mostrate sul sito web di Bertone. Ancora nell'ombra, la nuova vettura segna “l'alba di una nuova era” per il designer. Segnerà anche un'importante pietra miliare nella storia di Bertone, poiché i post dell'azienda sui suoi social affermano che l'auto è stata progettata per celebrare il 110° anniversario del marchio. Secondo le dichiarazioni, il nuovo veicolo sarà un “instant classic” e la sua silhouette ricorda le supercar a motore centrale come la Lamborghini Huracan.

ISPIRATA A UN CONCEPT D’EPOCA? FORSE NO… Curiosamente, il marchio ha anche pubblicato le foto della concept car Alfa Romeo Carabo del 1968. Una delle auto dal design a cuneo che avrebbero definito il concetto di stile negli anni '70 e '80, e che fu disegnata da Marcello Gandini. L'azienda definisce il nuovo modello una “macchina dei sogni” e chiede “quale sarà la prossima macchina dei sogni di Bertone?” Mentre la moderna supercar presentata da Bertone è tutt'altro che uguale alla Carabo. I suoi fanali posteriori quasi pixelati ricordano in qualche modo alcuni tratti della concept car della metà del secolo scorso. Finora non c'è stata alcuna indicazione sul tipo di motore che la nuova vettura monterà e non è stata fissata una data ufficiale per la presentazione. Però, tutto fa presupporre che le prime notizie sull’auto saranno svelate entro la fine dell’anno.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/11/2022