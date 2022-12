Bertone GB110, la mia supercar è differente. Ecco perché

Quando sostenibilità e sportività camminano a braccetto, senza tuttavia passare dall'elettrificazione. Gli e-fuel l'alternativa nella quale crede Porsche, ma a quanto pare della quale è sponsor anche Bertone GB110, la supercar che celebra il rilancio dello storico atelier italiano. Dopo aver scolpito la carrozzeria di innumerevoli leggende del passato, ora Bertone - a 110 anni dalla nascita e in omaggio al fondatore Giovanni Bertone - un'automobile se la fa in casa. E poco importa che la proprietà (della Ideactive dei fratelli Mauro e Jean-Frank Ricci) sia nel frattempo passata di mano. Il marchio è vivo, chissà che GB110 non sia solo il primo atto di una storia appassionante.

CITAZIONI Anticipata da alcuni disegni lo scorso novembre, Bertone GB110 una biposto a motore centrale dagli spunti stilistici che comprensibilmente rendono omaggio ad antichi capolavori come le Alfa B.A.T. anni '50, la Carabo della fine degli anni '60 (musa ispiratrice anche di Lamborghini Countach), infine anche la spigolosa Stratos Zero. Del nuovo manifesto stilistico Bertone, verranno costruiti 33 esemplari: il prezzo? No, quello ancora non si conosce.

RICICLO Si conoscono invece alcune cifre chiave del motore e della trasmissione: trazione integrale e cambio a sette marce scaricano a terra 1.100 CV di potenza e 1.100 Nm di coppia. Del propulsore sono ancora ignoti sia la cilindrata (visti i suoi valori massimi, non meno di 4.000 cc), sia il frazionamento (non meno di 8 cilindri), sia infine la provenienza (tedesca). Noti sono invece il regime massimo di rotazione (fino a 8.390 giri/min.) e la capacità, grazie alla collaborazione con l'azienda specialista Selec Fuel, di funzionare con carburanti sintetici ricavati da rifiuti di plastica.

CHIRON NEL MIRINO Si dice che Bertone GB110 acceleri da 0 a 100 km/h in 2,79 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,79 secondi e possa raggiungere i 300 km/h da ferma in 14 secondi (velocità massima 380 km/h): rispetto a Bugatti Chiron, più lenta ma di un soffio.

CHASSIS Alla bilancia, GB110 si ferma a 1.520 kg. Telaisticamente parlando, il passo di 2.630 mm è solo 10 mm più corto di quello di una Lamborghini Huracan. Sospensioni? A doppio braccio oscillante, molle elicoidali, regolazione dello smorzamento a quattro vie. Le ruote anteriori sono relativamente grandi (21 pollici), le posteriori misurano addirittura 22 pollici e sono avvolte da pneumatici 335/25. Su quale genere di asfalto preferiscano rotolare, è abbastanza chiaro.

BIPOLARE Nonostante l'assetto corsaiolo, il Project & Design Manager Giovanni Sapio assicura come Bertone GB110 sia una supercar con doppia personalità. “Ha classe e stile italiani ed è costruita per entusiasmare il suo proprietario, ma allo stesso tempo - spiega - è adatta anche all'impiego quotidiano. È pratica, comodo e facile da gestire”. Attendiamo di saperne un po' di più di quel motore misterioso. E - ancora meglio - di vederlo all'opera.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/12/2022