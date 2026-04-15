Stellantis punta a un accordo con Dongfeng per la produzione europea e cinese

Stellantis starebbe valutando la possibilità di poter rilanciare la partnership con Dongfeng, almeno così riporta Bloomberg che cita le ''solite'' fonti informate dei fatti. Quale sarebbe il progetto del Gruppo automobilistico guidato da Antonio Filosa? Secondo queste indiscrezioni che ovviamente vanno prese come tali, l'accordo prevederebbe la produzione congiunta di automobili in Europa e in Cina.

Dongfeng potrebbe accedere alle fabbriche europee di Stellantis

Il rapporto racconta che la casa automobilistica cinese potrebbe accedere ad alcuni stabilimenti Stellantis sottoutilizzati in Europa. Invece, Dongfeng a sua volta potrebbe produrre auto di alcuni marchi Stellantis in Cina. Pare che rappresentanti della casa automobilistica cinese abbiano visitato di recente alcuni siti in Germania e in Italia. Secondo quanto riferito dalle fonti, in una fase successiva, Dongfeng potrebbe arrivare addirittura ad acquisire uno o più impianti in Europa.

I colloqui rientrerebbero in una più ampia strategia di Stellantis volta a rafforzare la propria attività di cui sapremo molti più dettagli il 21 maggio quando sarà comunicato il nuovo piano industriale. Va detto che un eventuale accordo permetterebbe a Stellantis di ridurre i costi e di migliorare l'utilizzo dei suoi impianti produttivi. Come ben sappiamo, il Gruppo gestisce decine di stabilimenti nella regione, alcuni dei quali sottoutilizzati. Dal canto suo, l'azienda cinese potrebbe aggirare i dazi UE, arrivando a produrre le sue auto elettriche nel Vecchio Continente.

Per il momento, Stellantis, non conferma ma nemmeno smentisce i rumors, affermando che ha colloqui con vari operatori del settore in tutto il mondo su vari argomenti, sempre con l'obiettivo finale di offrire ai clienti le migliori opzioni di mobilita. Non rimane che attendere per capire se davvero si arriverà a un accordo con Dongfeng.

Stellantis rafforza i legami con i partner cinesi

Il Gruppo automobilistico sembra voler ampliare le sue alleanze con i produttori cinesi. Non possiamo non ricordare, al riguardo, che di recente sono emerse nuove indiscrezioni su di un possibile ampliamento della partnership con Leapmotor per produrre un SUV elettrico a marchio Opel su base cinese che poi dovrebbe essere prodotto a Saragoza, in Spagna.

Fonte: Bloomberg

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 15/04/2026