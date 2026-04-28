Stellantis migliora l'offerta di servizi connessi per le sue auto

Le auto offrono servizi digitali sempre più sofisticati e sembrano sempre di più degli smartphone su 4 ruote. Connettività e servizi non sempre sono gratuiti, o almeno non per sempre e in alcuni casi è necessario pagare per attivare servizi extra. In uno scenario tecnologico in continua evoluzione, Stellantis, ha deciso di semplificare e arricchire la propria offerta di servizi connessi. Per tale motivo ha svelato una nuova struttura basata su due pacchetti. Il primo, Connect One, prevede una durata di 10 anni ed è incluso nel prezzo della vettura. C'è poi Connect Plus, disponibile in abbonamento al termine di un periodo di prova.

Connect One e Connect Plus, le novità

Entrando nel dettaglio, Connect One, oltre ai servizi base inclusi con l'acquisto della vettura, è stato arricchito di e‑Remote Control per tutti i marchi di Stellantis e di e‑ROUTES by Free2move Charge per Opel e Peugeot. Queste funzionalità consentono ai conducenti di veicoli elettrici e ibridi plug‑in di gestire la ricarica e il pre‑condizionamento direttamente dal proprio smartphone. Oltre a migliorare il comfort a bordo, i servizi favoriscono un utilizzo più efficiente dell’energia.

Stellantis servizi connessi

Per chi non lo conoscesse, e‑ROUTES by Free2move Charge viene descritto come una sorta di copilota intelligente accessibile direttamente dal veicolo, anche in assenza di un sistema di navigazione integrato, grazie al funzionamento tramite mirroring con il proprio dispositivo mobile. Il servizio consente una pianificazione ottimizzata del percorso calcolando l’itinerario più adatto sulla base di diversi criteri. Questo servizio permette una stima più accurata dell’autonomia e una pianificazione più efficiente delle soste di ricarica durante il viaggio. Tenendo conto delle preferenze del conducente e dei dati in tempo reale, e‑ROUTES adatta la pianificazione del percorso alle esigenze individuali, semplificando l’esperienza di viaggio per tutti coloro che dispongono di un veicolo elettrico.

Connect Plus, invece, si amplia con due nuovi servizi che migliorano l’esperienza d’uso del veicolo. In particolare parliamo di Amazon Alexa. Attraverso comandi vocali, i conducenti possono controllare i dispositivi smart della propria abitazione direttamente dal veicolo. Arriva anche la prevenzione dei furti e assistenza (Stolen Vehicle Tracking Assistance). Questo sistema consente la localizzazione del veicolo in caso di furto e supporta le forze dell’ordine, rendendo disponibile la modalità di tracciamento per un recupero più rapido.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/05/2026