Stellantis chiude la catena di montaggio auto a Poissy: svolta industriale dal 2028

Alla fine del 2028 Stellantis fermerà la produzione di automobili nel sito di Poissy, alle porte di Parigi.

Un sito storico verso una nuova fase

L’impianto, ultimo polo di assemblaggio ancora attivo nell’area Île-de-France, rappresenta una pagina importante dell’industria francese: operativo dal 1938, nel periodo di massimo sviluppo arrivò a occupare quasi 30.000 addetti.

Oggi la fabbrica impiega una parte molto ridotta di personale rispetto al passato - attualmente circa 1.900 persone - e produce due modelli, la Opel Mokka (guarda la Opel Mokka GSE) e la DS3 (leggi la prova di DS3 E-Tense). La decisione conferma il riassetto industriale in Francia, dove i costruttori stanno adattando capacità produttiva e costi ai nuovi equilibri del mercato europeo.

Stellantis termina produzione auto nella fabbrica di Poissy (Francia) dal 2028

Investimenti e riconversione industriale

Tuttavia, il gruppo non abbandonerà il sito definitivamente: lo stabilimento sarà trasformato con un piano superiore a 100 milioni di uro. L’obiettivo è spostare le attività verso i componenti per autoveicoli, rafforzando lavorazioni considerate strategiche. Sono previste una terza linea presse, nuovi reparti di verniciatura, l’aggiornamento della carrozzeria e una linea dedicata all’assemblaggio motori.

In programma anche un’area per smontaggio e ricondizionamento dei pezzi, in linea con i principi dell’economia circolare, oltre a spazi per piccole serie speciali e prototipi stampati in 3D. La riorganizzazione punta a preservare parte della forza lavoro attuale e a creare competenze più specializzate.

Stellantis termina produzione auto nella fabbrica di Poissy: Opel Mokka modello costruito lì

Occupazione e previsioni per il settore

Secondo il piano industriale, entro il 2030 potranno essere mantenuti 1.000 posti di lavoro, mentre per gli altri dipendenti sono previste uscite accompagnate e percorsi di riqualificazione. Il contesto spiega la scelta: a fine 2025 il tasso di utilizzo dell’impianto risultava al 58%, livello ritenuto distante dagli standard economici necessari.

Poissy resta simbolica anche perché, dopo la chiusura di siti storici Renault a Boulogne‑Billancourt nel 1992 e PSA ad Aulnay‑sous‑Bois nel 2014, era rimasta l’ultima grande presenza produttiva automobilistica dell’area parigina. La conversione prova così a garantire continuità industriale dove la sola produzione di vetture non appariva più sostenibile nel medio periodo.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/04/2026