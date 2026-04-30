Anticipazioni

Nuova Jeep Avenger, svelato il nuovo look del restyling con griglia illuminata

Avatar di Filippo Vendrame, il 30/04/26

2 ore fa - Prime foto senza veli del facelift

Ecco le prime immagini ufficiali che mostrano i dettagli del restyling del B-SUV

Jeep Avenger è un grande successo e presto sarà protagonista di un restyling che darà una rinfrescata al look del B-SUV. Foto spia ne abbiamo già viste e di recente la casa automobilistica ha condiviso un teaser in cui si vede la più grande novità del facelift e cioè la nuova griglia a 7 feritoie che sarà illuminata. Il debutto in Europa è atteso nei prossimi mesi ma adesso c'è una novità perché la nuova Avenger ha fatto la sua prima apparizione pubblica in Brasile. Attraverso un comunicato di Stellantis per il mercato brasiliano, troviamo le prime foto del nuovo modello. Ancor prima del suo lancio ufficiale, la nuova Jeep Avenger è apparsa per le strade di Rio de Janeiro.

Jeep Avenger

Ecco le novità

Il B-SUV è stato scelto come auto ufficiale del grande evento internazionale ''Todo Mundo no Rio''. Per l'occasione Stellantis ha quindi deciso di portare la nuova Avenger ancora prima della sua presentazione ufficiale. Una strategia curiosa ma per noi c'è la possibilità di osservare il nuovo modello e le sue principali novità dato che sono state condivise diverse foto, tutte senza alcun camuffamento. Come già accennato, la novità principale è l'introduzione di una nuova versione della caratteristica griglia Jeep a sette feritoie, che ora si illumina e che permetterà di identificare immediatamente il nuovo modello da quello vecchio. I ritocchi al paraurti e i nuovi cerchi in lega rendono l'aspetto del B-SUV più robusto, con un look che ancora più di prima strizza l'occhio al mondo dell'off-road.

Jeep Avenger

Le immagini non mostrano gli interni e quindi non sappiamo che novità Jeep possa aver introdotto. Possiamo comunque immaginarci nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema infotainment.

Motori

Nulla è stato detto su eventuali novità di meccanica ma verosimilmente non dovrebbero arrivare grandi cambiamenti. Dunque, la nuova Jeep Avenger continuerà a essere offerta con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Dovrebbe rimanere in gamma anche la versione 4xe con la trazione integrale.

VEDI ANCHE
Jeep, partnership con Harley-Davidson per il 2026: si parte dall'European Spring Rally
Nuova Jeep Avenger 2027, il restyling si scopre un po' di più: foto spia e anticipazioni
Car Design Awards 2026: vince Renault Twingo E-Tech Electric
Twingo elettrica regina del Car Design Award 2026, Audi e Jeep sul podio
Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026
Tags
jeepjeep avenger
Gallery
Listino Jeep Avenger
AllestimentoCV / KwPrezzo
Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude 100 / 7424.300 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Longitude 100 / 7426.000 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude 100 / 7426.300 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Altitude 100 / 7428.000 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit 100 / 7429.300 €
Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Summit 100 / 7431.000 €
Avenger BEV 156 CV Longitude - / -39.400 €
Avenger BEV 156 CV Altitude - / -40.400 €
Avenger BEV 156 CV Summit - / -42.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jeep Avenger visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Jeep Avenger
Logo Jeep
Jeep
Vedi anche