Nuova Jeep Avenger, svelato il nuovo look del restyling con griglia illuminata

Jeep Avenger è un grande successo e presto sarà protagonista di un restyling che darà una rinfrescata al look del B-SUV. Foto spia ne abbiamo già viste e di recente la casa automobilistica ha condiviso un teaser in cui si vede la più grande novità del facelift e cioè la nuova griglia a 7 feritoie che sarà illuminata. Il debutto in Europa è atteso nei prossimi mesi ma adesso c'è una novità perché la nuova Avenger ha fatto la sua prima apparizione pubblica in Brasile. Attraverso un comunicato di Stellantis per il mercato brasiliano, troviamo le prime foto del nuovo modello. Ancor prima del suo lancio ufficiale, la nuova Jeep Avenger è apparsa per le strade di Rio de Janeiro.

Jeep Avenger

Ecco le novità

Il B-SUV è stato scelto come auto ufficiale del grande evento internazionale ''Todo Mundo no Rio''. Per l'occasione Stellantis ha quindi deciso di portare la nuova Avenger ancora prima della sua presentazione ufficiale. Una strategia curiosa ma per noi c'è la possibilità di osservare il nuovo modello e le sue principali novità dato che sono state condivise diverse foto, tutte senza alcun camuffamento. Come già accennato, la novità principale è l'introduzione di una nuova versione della caratteristica griglia Jeep a sette feritoie, che ora si illumina e che permetterà di identificare immediatamente il nuovo modello da quello vecchio. I ritocchi al paraurti e i nuovi cerchi in lega rendono l'aspetto del B-SUV più robusto, con un look che ancora più di prima strizza l'occhio al mondo dell'off-road.

Jeep Avenger

Le immagini non mostrano gli interni e quindi non sappiamo che novità Jeep possa aver introdotto. Possiamo comunque immaginarci nuovi rivestimenti e un aggiornamento del sistema infotainment.

Motori

Nulla è stato detto su eventuali novità di meccanica ma verosimilmente non dovrebbero arrivare grandi cambiamenti. Dunque, la nuova Jeep Avenger continuerà a essere offerta con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche. Dovrebbe rimanere in gamma anche la versione 4xe con la trazione integrale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 30/04/2026