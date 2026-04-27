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Nuova Jeep Avenger 2027, prime foto ufficiali del frontale del facelift

Avatar di Filippo Vendrame, il 27/04/26

2 ore fa - Arriva la griglia a 7 feritoie illuminate

La nuova Jeep Avenger restyling si avvicina al debutto con una griglia illuminata

Dopo le foto spia arriva un'altra gustosa novità che riguarda la nuova Jeep Avenger 2027. Infatti, la casa automobilistica ha condiviso i primi teaser che mostrano nella penombra il frontale del nuovo B-SUV e in particolare l'elemento che cambierà di più e cioè la griglia con le 7 feritoie che con l'aggiornamento dell'auto sarà illuminata.

Jeep Avenger 2027

In arrivo il facelift

Già sapevamo che il restyling della Jeep Avenger sarebbe stato ''leggero'' con le principali novità stilistiche concentrate davanti. Nelle foto spia, la nuova griglia apparire ancora camuffata ma, adesso, possiamo farci un'idea di come cambierà. Dunque, da quanto possiamo osservare, il nuovo modello sarà subito riconoscibile grazie a 7 elementi LED orizzontali che saranno integrati nella griglia e che permetteranno di comporre una nuova firma luminosa.

Il fatto che Jeep abbia iniziato la campagna teaser potrebbe essere il segnale che la presentazione della nuova Avenger 2027 si sta avvicinando rapidamente. Sul mercato sarà disponibile all'inizio del prossimo anno ma la presentazione vera e proprio potrebbe avvenire prima. Per il resto, sappiamo che ci saranno ritocchi ai paraurti e probabilmente un aggiornamento dell'abitacolo con nuove finiture e un rinnovato infotainment. Inoltre, come capita con i facelift, dovrebbero essere introdotti nuovi colori e cerchi in lega dal design inedito.

Jeep Avenger 2027

Per quanto riguarda le motorizzazioni, invece, non sono attese particolari novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/04/2026
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jeep avenger
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    Listino Jeep Avenger
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude 100 / 7424.300 €
    Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Longitude 100 / 7426.000 €
    Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude 100 / 7426.300 €
    Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Altitude 100 / 7428.000 €
    Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit 100 / 7429.300 €
    Avenger 1.2 Turbo 100 CV e-Hybrid Summit 100 / 7431.000 €
    Avenger BEV 156 CV Longitude - / -39.400 €
    Avenger BEV 156 CV Altitude - / -40.400 €
    Avenger BEV 156 CV Summit - / -42.400 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Jeep Avenger visita la pagina della scheda di listino.

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