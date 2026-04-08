Renault Twingo E-Tech Electric arriva in Italia: Porte Aperte il 18 e 19 aprile e offerta Enel per la ricarica

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric sta arrivando in Italia e per farla conoscere ai clienti la casa automobilistica ha deciso di organizzare un classico weekend di Porte Aperte. Il 18 e 19 aprile presso le concessionarie della casa automobilistica sarà possibile vedere da vicino la nuova city car elettrica. Modello che può già oggi essere ordinato con consegne a partire dal mese di maggio.

Renault Twingo E-Tech Electric: durante il test drive

La nuova Renault Twingo elettrica

Lunga meno di 3,8 metri, la city car dispone di un motore da 82 CV alimentato da una batteria del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) con una capacità di 27,5 kWh che assicura fino a 263 km di autonomia secondo il ciclo WLTP. Modello che abbiamo già avuto modo di provare (qui la nostra prova) e che può essere acquistato a partire da 19.500 euro per la versione Twingo E-Tech Electric Evolution. Per chi vuole il massimo in termini di dotazioni c'è la Techno a 21.100 euro.

L'offerta per la ricarica con Enel

Uno dei vantaggi delle auto elettriche è la possibilità di poter ricaricare a casa. Per tale motivo, in occasione del lancio della nuova Twingo elettrica, Renault ha deciso di avviare una partnership con Enel. Tutti coloro che acquisteranno la nuova city car elettrica entro il 4 maggio 2026, potranno aderire entro al 15 maggio all'offerta luce dedicata “Enel Night Free” di Enel Energia. Questa tariffa è pensata per chi possiede a casa un'auto elettrica. Infatti, consente di effettuare cinque ricariche mensili a casa con un prezzo luce azzerato dalle 00:00 alle 07:00 tutti i giorni, fino a un massimo 140 kWh al mese, per 3 anni.

Di seguito le condizioni esatte dell'offerta luce.

Prezzo luce 0,0 euro/kWh tra le 00:00 e le 07:00 e fino a 140 kWh/mese e 0,174 euro/kWh dalle 07:00 alle 00:00 e oltre i 140kWh/mese; valori comprensivi delle perdite di rete. Quota fissa 15euro/POD/mese. Altre componenti di spesa e condizioni come da CTE. Prezzi bloccati per i primi 36 mesi, IVA e imposte escluse. Bonus mensile in bolletta di 3,35 euro dal 1° mese di fornitura fino a 36 mesi.

Nel caso della Twingo elettrica, il tutto si traduce in fino a 30.000 km di ricarica casa in 3 anni.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/04/2026