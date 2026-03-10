Renault Bridger, svelato il nuovo SUV urbano: una Jimny francese per i mercati internazionali

Sono tale le novità che oggi Renault ha svelato. Nel corso della presentazione del nuovo piano ''futuREady'' abbiamo visto la nuova Dacia Striker e il marchio francese ha poi tolto i veli sulla nuova Renault Bridger, concept di un B-SUV che sarà fondamentale per la crescita sui mercati intenzionali. Progettata in India, la versione di produzione arriverà prima della fine del 2027. Modello che sarà proposto con motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche a seconda dei mercati. Le vendite partiranno in India prima della fine del 2027 e poi a seguire in altri mercati internazionali. C'è la possibilità di vedere la nuova Renault Bridger anche in Europa? Non lo sappiamo.

Piccola ma spaziosa

Renault Bridger

Questo B-SUV avrà una lunghezza di poco inferiore ai 4 metri e secondo la casa automobilistica punta a diventare un nuovo punto di riferimento della mobilità urbana per farsi spazio all'interno del segmento B. Nonostante le dimensioni compatte, sarà in grado di offrire un abitacolo spazioso e un bagagliaio con una capacità di 400 litri. Parlando invece del design, questo modello presenta forme squadrate, con una particolare firma luminosa su due livelli. Centralmente sulla mascherina troviamo il lettering ''RENAULT'' illuminato. Le linee, tese e precise, si prolungano all'anteriore fino ai fari, che si estendono su entrambi i lati della calandra.

Renault Bridger

Ci sono poi alcuni elementi che richiamano il mondo dei fuoristrada tra cui la presenza di una ruota di scorta collocata direttamente sul portellone e i passaruota massicci con protezioni in plastica. L'altezza da terra è di 200 mm e il concept adotta cerchi da 18 pollici. Al posteriore troviamo anche gruppi ottici con forma trapezoidale. Modello che per caratteristiche sembra voler entrare in quel segmento dove oggi troviamo la Suzuki Jimny e anche l'aspetto strizza l'occhio al mondo dei piccoli fuoristrada.

Arriva nel 2027

Renault Bridger

Nulla è stato detto sugli interni se non che il conducente potrà contare su di una posizione di guida rialzata. Non rimane che attendere ulteriori novità. Il debutto del modello di serie è atteso nel 2027 e quindi è probabile che nel corso dei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli. Sulla carta, un modello potenzialmente interessante anche per il mercato europeo sebbene per il momento Renault non abbia detto nulla su di una possibile commercializzazione nel Vecchio Continente.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026