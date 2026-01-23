Renault Captur GPL si rinnova: più cavalli e meno CO₂ con l’Eco-G 120

La casa francese aggiorna il motore a doppia alimentazione che equipaggia il SUV compatto: più potenza, autonomia fino a 1.400 km e dotazioni per la sicurezza aggiornate

Nel 2025 Renault (guarda la homepage di Renault Italia) ha registrato oltre 15.600 immatricolazioni di veicoli GPL, con circa 5.700 unità Captur.

La crescita del GPL nella strategia Renault

Un risultato che segna una crescita del 60% rispetto al 2024 e che trova continuità nell’introduzione del nuovo motore Eco-G 120. La nuova unità bifuel benzina/GPL deriva dal 1.2 turbo TCe da 115 CV a tre cilindri con iniezione diretta. Gli sviluppi tecnici permettono di raggiungere 120 CV e 200 Nm di coppia, con un incremento rispettivamente di 20 CV e 30 Nm rispetto alla precedente versione Eco-G 100.

Renault Captur Eco-G 120: motore più efficiente e serbatoio GPL più grande

Efficienza, consumi e autonomia

In modalità GPL, Captur Eco-G 120 riduce mediamente del 10% le emissioni di CO₂ rispetto ai motori benzina equivalenti. I consumi dichiarati partono da 7,2 l/100 km a GPL e 5,9 l/100 km a benzina, con emissioni da 117 g/km. Il serbatoio GPL cresce del 25%, passando a 50 litri.

Dati chiave della versione GPL:

Potenza: 120 CV

Coppia massima: 200 Nm

Autonomia complessiva: fino a 1.400 km

Cambio manuale a 6 rapporti

Tecnologia a doppia alimentazione e affidabilità

La tecnologia GPL Renault, sviluppata come primo equipaggiamento e sperimentata da oltre 15 anni, integra l’impianto direttamente in fabbrica, mantenendo invariata l’affidabilità rispetto ai motori benzina (leggi tutto su Renault Captur 2025).

Renault Captur Eco-G 120: arrivano il monitoraggio del guidatore e telecamere HD

Sicurezza e aggiornamenti tecnologici

La nuova Captur introduce una telecamera per il monitoraggio dell’attenzione del conducente e un sistema di arresto di emergenza in caso di mancata reazione.

Migliorano anche i sistemi di parcheggio con telecamere HD e Camera 360°, mentre il Drive Mode MultiSense adotta la nuova modalità Smart al posto della Perso per la gestione automatica dei profili di guida. Renault Captur Eco-G 120 è proposta con un prezzo di partenza di 24.400 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/01/2026