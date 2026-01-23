Renault Captur GPL si rinnova: più cavalli e meno CO₂ con l’Eco-G 120

Nel 2025 Renault (guarda la homepage di Renault Italia) ha registrato oltre 15.600 immatricolazioni di veicoli GPL, con circa 5.700 unità Captur.
La crescita del GPL nella strategia Renault
Un risultato che segna una crescita del 60% rispetto al 2024 e che trova continuità nell’introduzione del nuovo motore Eco-G 120. La nuova unità bifuel benzina/GPL deriva dal 1.2 turbo TCe da 115 CV a tre cilindri con iniezione diretta. Gli sviluppi tecnici permettono di raggiungere 120 CV e 200 Nm di coppia, con un incremento rispettivamente di 20 CV e 30 Nm rispetto alla precedente versione Eco-G 100.
Renault Captur Eco-G 120: motore più efficiente e serbatoio GPL più grande
Efficienza, consumi e autonomia
In modalità GPL, Captur Eco-G 120 riduce mediamente del 10% le emissioni di CO₂ rispetto ai motori benzina equivalenti. I consumi dichiarati partono da 7,2 l/100 km a GPL e 5,9 l/100 km a benzina, con emissioni da 117 g/km. Il serbatoio GPL cresce del 25%, passando a 50 litri.
Dati chiave della versione GPL:
- Potenza: 120 CV
- Coppia massima: 200 Nm
- Autonomia complessiva: fino a 1.400 km
- Cambio manuale a 6 rapporti
Tecnologia a doppia alimentazione e affidabilità
La tecnologia GPL Renault, sviluppata come primo equipaggiamento e sperimentata da oltre 15 anni, integra l’impianto direttamente in fabbrica, mantenendo invariata l’affidabilità rispetto ai motori benzina (leggi tutto su Renault Captur 2025).
Renault Captur Eco-G 120: arrivano il monitoraggio del guidatore e telecamere HD
Sicurezza e aggiornamenti tecnologici
La nuova Captur introduce una telecamera per il monitoraggio dell’attenzione del conducente e un sistema di arresto di emergenza in caso di mancata reazione.
Migliorano anche i sistemi di parcheggio con telecamere HD e Camera 360°, mentre il Drive Mode MultiSense adotta la nuova modalità Smart al posto della Perso per la gestione automatica dei profili di guida. Renault Captur Eco-G 120 è proposta con un prezzo di partenza di 24.400 euro.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Captur 1.0 TCe 12V 100 CV ECO-G Evolution
|101 / 74
|24.100 €
|Captur 1.0 TCe 90 CV Evolution
|90 / 67
|24.100 €
|Captur 1.0 TCe 12V 100 CV ECO-G Techno
|101 / 74
|26.100 €
|Captur 1.0 TCe 90 CV Techno
|90 / 67
|26.100 €
|Captur 1.6 E-Tech Hybrid 160 CV Techno
|109 / 80
|30.250 €
|Captur 1.6 E-Tech Hybrid 160 CV esprit Alpine
|109 / 80
|33.050 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Renault Captur visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Renault Captur