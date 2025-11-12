SUV compatti

Renault Captur si rifà il trucco... sotto pelle. Nuovo motore a benzina

Avatar di Lorenzo Centenari, il 12/11/25

1 ora fa - Fuori il 1.0 TCe 90 CV, dentro il 1.2 TCe 115 CV. Stesso prezzo (o quasi)

Fuori il 1.0 TCe 90 CV, dentro il 1.2 TCe 115 CV. Crescono le prestazioni, calano i consumi. Il prezzo? (Quasi) uguale a prima

Un cuore più sveglio, un bicchiere d’acqua in meno a pasto. E chi siede al volante, se ne accorge subito.

Se non te ne eri ancora reso conto, da novembre Renault Captur benzina è un'altra macchina. Non fuori: dentro.

Il beneamato mini SUV francese saluta infatti il 1.0 tre cilindri da 90 CV, sigla TCe 90, e dà il benvenuto sotto il cofano a un nuovo gioiellino di famiglia da 1,2 litri, sigla TCe 115.

In vendita nuova Captur TCe 115

Più pepe (115 CV), più coppia (190 Nm), stessa filosofia 3 cilindri turbo da tuttofare urbana.

Quel che è meglio, è che i prezzi restano praticamente fermi: 24.200 euro per l’allestimento Evolution (o 100 euro al mese con finanziamento), 26.200 euro per la Techno. Proprio come le sorelle ECO-G 100 a doppia alimentazione benzina-GPL.

Se non credi a noi, almeno crederai al car configurator di Renault.

Gli interni di Renault Captur Techno, con ''tablet'' centrale

Altra buona notizia, nuova Captur TCe 115 si può guidare anche con la licenza fresca di stampa (neopatentati).

Un motore nuovo, più grosso e più brioso, ma anche più pulito: omologazione Euro 6e bis e consumi che scendono. La scheda tecnica dice tutto:

  • velocità massima: 180 km/h (prima erano 168);

  • 0-100 km/h: 12,3 secondi (contro i 14 della TCe 90);

  • consumo medio: 5,7 l/100 km (invece di 6,0);

  • Emissioni: 130 g/km di CO2 (dai precedenti 132).


Captur TCe 115 da 24.200 euro

Insomma, va meglio, beve meno e inquina meno. Cosa vuoi di più? 

Il cambio automatico, ecco cosa vuoi di più. Eh no, l'automatico non lo puoi avere.

Per dimenticarti come si usano le marce, devi passare a Captur E-Tech Full Hybrid (ma tu devi fare quello che ti senti).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/11/2025
    Listino Renault Captur
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Captur 1.0 TCe 12V 100 CV ECO-G Evolution 101 / 7424.100 €
    Captur 1.0 TCe 90 CV Evolution 90 / 6724.100 €
    Captur 1.0 TCe 12V 100 CV ECO-G Techno 101 / 7426.100 €
    Captur 1.0 TCe 90 CV Techno 90 / 6726.100 €
    Captur 1.6 E-Tech Hybrid 160 CV Techno 109 / 8030.250 €
    Captur 1.6 E-Tech Hybrid 160 CV esprit Alpine 109 / 8033.050 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Renault Captur visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Renault Captur
