Nuova Renault Twingo? La puoi già ordinare. E senti il prezzo!

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/10/25

1 ora fa - World premiere il 6 novembre, ma prenotazioni aperte già dall'8 ottobre

World premiere di nuova Twingo E-Tech il 6 novembre, ma prenotazioni aperte già dall'8 ottobre. E grazie agli incentivi, costa solo...

Fidati che nuova Renault Twingo è l'auto che fa al caso tuo. Purché tu sia in attesa di una citycar in senso ''stretto'', e purché tu sia aperto all'idea di auto elettrica. Il tuo budget? Basta e avanza...

Fidati e prenotala ancor prima di vederla. Né dal vivo, né in fotografia (si intende, tutta intera). Reveal di nuova Twingo E-Tech Electric il 6 novembre, ma i pre-ordini Renault li accetta già da oggi 8 ottobre.

E vale il solito principio che ''chi prima arriva...''.

Nuova Renault Twingo E-Tech, ordini aperti

Twingo R Pass

Come per Renault 5 e Renault 4 E-Tech Electric, anche alla nuova generazione della sua storica utilitaria Renault dedica il programma R Pass.

Con Twingo R Pass, salti la fila. Ordini l'auto prima dell'apertura ufficiale al pubblico (basta recarsi in un concessionario Renault), ma benefici anche di produzione e consegna prioritarie e di altri vantaggi esclusivi (non abbiamo compreso esattamente quali, ma in negozio ve lo spiegheranno).

Ma il regalone, agli utenti Twingo R Pass, è il prezzo promo. Senti qui: nuova Twingo a partire da...

  • 9.900 euro
     

In caso di prelazione Twingo R-Pass, ma soprattutto in caso di incentivi statali di 11.000 euro (hai i requisiti?).

Nuova Renault Twingo E-Tech da 9.900 euro (con ecobonus)

Prezzo scontato a parte, promette Renault che nuova Twingo, di listino, parte da una cifra inferiore ai 20.000 euro. Per un'elettrica - chi si tiene aggiornato lo sa bene - è quasi un fatto straordinario.

Vedo, non vedo

In contemporanea all'apertura ordini di Twingo, la Losanga diffonde anche una manciata di foto teaser (quelle sparpagliate nella pagina). 

Nuova Renault Twingo E-Tech, world premiere il 6 novembre

Foto dalle quali si scorgono il cofano spiovente, il faccino sorridente, i fari posteriori a mezzaluna. Complessivamente, forme e dettagli che ricordano la Twingo originale.

Appuntamento al 6 novembre per la world premiere. Nel mentre, se vuoi pre-opzionarla, corri sul sito Renault e scopri il regolamento di Twingo R Pass.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/10/2025
