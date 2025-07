Renault 5 Monte Carlo Edition: stile da leggenda, ma prestazioni da citycar

Qualcuno ha nostalgia della Clio Williams? Renault non la rimpiazza direttamente, ma un’edizione speciale della nuova Renault 5 prova a colmare quel vuoto lasciato dalle ''piccole bombe” anni ’90. Si chiama Monte Carlo Edition e di certo sa come attirare gli sguardi. Ma a un esame più attento evidenzia più di un problema.

Vista laterale della Renault 5 Monte Carlo Edition

Renault 5 Monte Carlo Edition è un tributo alla storica hot hatch, ma non ha nulla di ufficiale. Infatti è nato su iniziativa del dealer olandese Zeeuw & Zeeuw con la collaborazione del laboratorio creativo Re-Volve, che di mestiere reinterpreta (bene) il passato.

La livrea non lascia dubbi sulle sue intenzioni: carrozzeria Blu Mezzanotte, tetto nero a contrasto, dettagli dorati su mascherina, fiancate e portellone. Una chiara citazione alla Clio Williams, che ala fine del secolo (e del millennio) scorso era uno dei modelli più ambiti. Completano il look i cerchi in lega da 19 pollici dorati, dal design specifico.

Dentro, l’atmosfera è la stessa: sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara nero con cuciture oro, placche celebrative e un logo “5” dorato cucito sullo schienale, a sostituire il celebre “W” della Williams. La nostalgia è servita, con stile.

I sedili della Renault 5 Monte Carlo Edition

Ed è qui che i puristi storceranno il naso: la Renault 5 Monte Carlo Edition, intanto, è un'auto elettrica. E questo, da solo, basta per fare lo sgambetto a più di un nostalgico, che da una hot hatch pretende anche un sound autentico.

Ma quello che è peggio, è che la Monte Carlo non riceve alcun aggiornamento meccanico. Anzi, non è nemmeno basata sulla versione più potente della R5 elettrica.

Il motore scelto è infatti quello da 121 CV, con batteria da 40 kWh e un’autonomia dichiarata di 309 km WLTP, invece che quello da 150 CV della Renault 5 più potente.

Niente a che vedere con la Renault 5 Turbo 3E, creata ufficialmente e con grande estro da Renault, e niente a che vedere neppure con altre possibili rivali quali la Lancia Ypsilon HF o la Peugeot e-208 GTi.

Prestazioni? 0-100 km/h in 9 secondi, velocità massima 150 km/h. Numeri lontani da quelli della Clio Williams originale, con il suo 4 cilindri aspirato da 2.0 litri e 145 CV.

Nonostante ciò, il prezzo della Monte Carlo Edition è da veri appassionati dell'esclusività: 37.995 euro, circa 8.000 euro in più rispetto a quanto costa in Olanda la R5 E-Tech Urban Range Techno da cui deriva. Tutto questo per un oggetto da collezione in miniatura, realizzato in serie limitata a soli 25 esemplari e venduto, appunto, esclusivamente in Olanda. Ce ne faremo una ragione.

La plancia della Renault 5 Monte Carlo Edition

Cos'è la Renault 5 Monte Carlo Edition?

È una versione speciale a tiratura limitata (25 esemplari) della nuova Renault 5 elettrica, ispirata alla storica Clio Williams.

La Renault 5 Monte Carlo è sportiva?

Esteticamente sì, ma meccanicamente no: monta un motore elettrico da 121 CV, con 0-100 km/h in 9 secondi e velocità massima di 150 km/h.

Quanto costa la Renault 5 Monte Carlo Edition?

Il prezzo è di 37.995 euro, circa 8.000 euro in più rispetto alla versione standard da cui deriva.

Dove si può acquistare la Renault 5 Monte Carlo Edition?

Solo nei concessionari Zeeuw & Zeeuw nei Paesi Bassi. L’edizione è riservata esclusivamente al mercato olandese.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/07/2025