Una Renault 5 da Rally Raid, lo strepitoso concept di Delta4x4

Lo specialista tedesco nelle trasformazioni fuoristrada Delta4x4, già noto per aver trasformato la MINI Countryman in un mezzo degno di partecipare alla Dakar, ha ora messo le mani sulla Renault 5, applicando numerose parti speciali fino a farla diventare un tostissimo offroad da rally raid.

La Renault 5 by Delta 4x4 ha un assetto rialzato di 10 cm

Le modifiche introdotte con il tuning di Delta4x4

Il concept – al momento senza nome – porta con sé modifiche importanti: assetto rialzato di 10 cm, spazio sufficiente per ospitare generose gomme tassellate da 18 pollici Loder AT#1, e passaruota extra large a incorniciare il tutto.

L’icona del passato resuscitata da Renault in chiave elettrica, che insieme con la sorella Alpine A290 ha vinto il premio Auto dell'Anno 2025, interpreta il ruolo di mini off-road elettrico senza trascurare ispirazioni vintage, che si rifanno alle competizioni degli anni ’80.

Fari supplementari sul frontale della Renault 5 by Delta 4x4

Ispirazioni anni Ottanta

Sulla calandra, infatti, quattro fari supplementari PIAA strizzano l’occhio alle mitiche R5 da rally, mentre le grafiche vivaci completano l’omaggio vintage.

E per chi sogna l’avventura: sul tetto c’è un portapacchi con tanto di ruota di scorta full-size, tavole da recupero e spazio per tutto il necessario per uscire dai sentieri battuti, che fa molto Camel Trophy: altra icona delle gare adventure del passato.

Il kit per rally raid installato sulla Renault 5 da Delta 4x4

Prezzo e disponibilità

Per ora la Renault 5 sottoposta al tuning di Delta4x4 è solo un prototipo, ma l'atelier di elaborazioni fa sapere che, se l’interesse sarà sufficiente, la piccola fuoristrada entrerà in produzione. Il kit di conversione? Potrebbe avere un prezzo inferiore a 20.000 euro. Esclusa l'auto, ovviamente, che costa tra 24.900 e 36.400 euro secondo le versioni, con potenza fino a 150 CV e autonomia fino a 412 km.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/07/2025