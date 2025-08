Renault Twingo si rinnova: ecco la versione EV con stile "heritage" e autonomia di 350 km

Avvistata in Francia la futura citycar a batterie: design retrò, motore da 110 CV e batteria da 40 kWh. Ecco le prime foto

Renault (guarda la homepage di Renault Italia) accelera sul fronte elettrico e si prepara a far debuttare la prossima Renault Twingo, attesa per la primavera del 2026con cui spera di replicare il successo ottenuto dalla nuova generazione di Renault 5 EV (guarda la entry level di Renault 5 E-Tech Electric).

Renault Twingo E-Tech: un muletto della citycar francese avvistato durante i collaudi in Francia

Il prototipo è stato recentemente avvistato in Francia, in quella che appare come una fase avanzata di sviluppo.

Design ispirato al passato

Il modello conserva numerosi elementi del concept presentato nel 2023, con un chiaro richiamo alla prima generazione della Twingo, per esempioi caratteristici fari non solo si abbinano perfettamente a quelli della concept car presentata alla fine dello scorso anno e i gruppi ottici posteriori accennano ancora una volta a una reinterpretazione moderna di quelli della prima generazione di Twingo (leggi tutto sulla Twingo E-Tech concept).

Queste le principali soluzioni di design:

Fari anteriori rotondi integrati

Cofano inclinato che prosegue nel parabrezza

Portiere e posteriore dalle linee morbide

Fanali posteriori verticali ispirati agli anni '90

Queste scelte suggeriscono la scelta della casa francese di combinare innovazione tecnica e riconoscibilità storica.

Renault Twingo E-Tech: design ispirato al modello originale e autonomia fino a 350 km

Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali, la citycar a batterie dovrebbe avere queste caratteristiche:

Motore elettrico anteriore da 110 CV

Batteria da 40 kWh

Autonomia fino a 350 km (WLTP)

Commercializzazione nel 2026

La nuova citycar EV verrà lanciata a marzo 2026 a un prezzo ipotizzato intorno ai 18.000 euro. Nota a margine: Renault pianifica un evento separato dal debutto della nuova Clio (qui vedi nuova Renault Clio), per non sovrapporre le due presentazioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/08/2025