Renault Boreal: il nuovo SUV esiste davvero! La fotogallery

Renault Boreal 2025: ecco le foto del nuovo SUV in arrivo in America Latina, Turchia e nel bacino Mediterraneo

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, Renault svela ufficialmente Boreal, un SUV completamente nuovo pensato per i mercati internazionali, ma che ha tutto per farsi notare ovunque. Design deciso, piattaforma modulare di ultima generazione e una missione ben precisa: conquistare il segmento C nei Paesi dove la domanda di SUV è alle stelle.

Il bagagliaio di Renault Boreal

Il design del nuovo C-SUV

Linee robuste, proporzioni ben piantate e un look che strizza l’occhio ai modelli più recenti della gamma: Renault Boreal riprende il nuovo corso stilistico della Casa francese, con una firma luminosa distintiva e una presenza su strada importante.

Progettato per rispondere alle esigenze delle famiglie, Boreal promette spazio a bordo, praticità e comfort, senza rinunciare a tecnologia e contenuti.

L'interno di Renault Boreal

Piattaforma modulare e multi-energia

Boreal nasce sulla stessa nuova piattaforma modulare e multi-energia vista su Kardian: flessibile, leggera e pensata per ridurre i tempi di sviluppo e contenere i costi senza rinunciare a tecnologia e sicurezza.

Un’architettura progettata per accogliere più varianti di carrozzeria e adattarsi facilmente ai diversi mercati in cui Boreal sarà venduto.

Non è ancora stata svelata la scheda tecnica completa, ma ci si possono aspettare motorizzazioni adatte a ogni tipo di mercato, inclusi powertrain ibridi e soluzioni specifiche per le diverse aree geografiche.

A Renault Boreal non mancano funzioni connesse

Dove viene prodotta Renault Boeal e quando arriva

Renault Boreal sarà costruita in Brasile, nello stabilimento di Curitiba, per servire i mercati dell’America Latina. Una seconda linea produttiva sarà avviata in Turchia, presso lo stabilimento di Bursa, da cui usciranno i modelli destinati al bacino del Mediterraneo, al Medio Oriente e all'Europa dell’Est.

La commercializzazione inizierà a fine 2025 in Brasile, per poi allargarsi nel corso del 2026 ad altri Paesi, ma per ora non è prevista la commercializzazione in Europa occidentale, dove il mercato è presidiato da Renault Symbioz e Dacia Bigster. Vedremo se le evoluzioni della domanda indurranno la Régie ad ampliare ulteriormente l'offerta.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/07/2025