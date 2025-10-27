Renault Aftersolution, la strategia che ridefinisce il post vendita

In un contesto automobilistico in costante evoluzione, Renault Aftersolution rappresenta la nuova strategia con cui il gruppo francese ridefinisce il concetto di fidelizzazione del cliente e post vendita.

L’obiettivo è offrire un servizio rapido, moderno, efficiente e coinvolgente, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più digitale.

Renault Aftersolution: il gruppo francese ha l'obiettivo di migliorare il servizio post vendita

Negli ultimi anni, Renault (guarda la homepage di Renault Italia) ha intrapreso un profondo processo di trasformazione, coinvolgendo la propria rete di assistenza per rendere l’esperienza del cliente più semplice e personalizzata. Il fulcro di questa strategia è la piattaforma Digital Care Service, che consente un’interazione diretta e trasparente con l’officina: dalla prenotazione online di un intervento all’accettazione digitale via tablet, fino al pagamento elettronico a distanza.

Renault Aftersolution: soluzioni innovative come il programma di fidelizzazione a punti

Un approccio che vuole migliorare il servizio

Questo approccio, non solo migliora la qualità del servizio, ma riduce sensibilmente i tempi di attesa, offrendo vantaggi concreti anche ai dealer, che possono incrementare la produttività grazie alla rapidità delle procedure.

La digitalizzazione è affiancata da un investimento strutturale nella logistica. Nel 2023 è stato inaugurato a Castel San Giovanni (Piacenza) il nuovo Centro di Distribuzione Europeo di Renault Group, destinato a rifornire le reti di vendita e assistenza in Italia e Svizzera.

Nel novembre 2025 è prevista l’apertura di un secondo polo ad Anagni, che garantirà consegne bis giornaliere nel Centro-Sud e, dal 2026, anche una distribuzione anticipata nel primo pomeriggio.

Renault Aftersolution: un momento della conferenza stampa di presentazione

Con Motrio il multimarca per fidelizzare

La strategia Aftersolution non si limita ai clienti Renault più recenti. Il Gruppo guarda anche a chi possiede vetture più datate attraverso Motrio, il marchio di ricambi multimarca certificati.

Con oltre 260 officine specializzate e 10.000 prodotti a catalogo, Motrio rappresenta un’alternativa accessibile e garantita, rafforzando la fidelizzazione e la presenza del Gruppo nel mercato della manutenzione post garanzia.

Renault Aftersolution: collaborazione con il fornitore di ricambi multimarca certificati Motrio

Renault Aftersolutionsi configura così come un modello integrato di post vendita, in cui tecnologia, logistica e servizio al cliente convergono per costruire un’esperienza completa, efficiente e orientata al futuro.

Con il programma Aftersolution, Renault eleva l’approccio con il cliente a un livello superiore grazie a servizi rivoluzionari, all'avanguardia e tailor-made. Uno degli obiettivi prioritari è la soddisfazione del cliente stesso in tutto il suo percorso a bordo di un modello del gruppo francese. Voi cosa ne pensate di questo inedito post-vendita della casa della losanga? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/10/2025