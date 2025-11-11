Ecco due Renault che ri-scoprono il motore a benzina. Già capito quali?

Da 100% elettriche a ibride range extender: due modelli della Régie di medie dimensioni fanno (mezza) marcia indietro (mica subito)

Per un attimo hai creduto che a tornare al motore a benzina fosse Renault 5, vero? Eh no, mi spiace. Nuova Renault 5 nasce full electric e rimane full electric.

Idem nuova Twingo: non ti fare strane idee, si chiama Twingo ''E-Tech Electric'' per una ragione.

No, la coppia di Renault che ora si chiede come abbia mai potuto tradire i propulsori a scoppio è una coppia di modelli Renault sempre dai nomi storici, ma un po' più cresciutelle.

Dài, sveliamo l'arcano (no, non l'Arkana): una è Renault Megane, l'altra è Renault Scenic. Che oggi sono 100% elettriche, ma che un domani (se lo dice il CEO Renault, ci possiamo fidare) si declineranno anche in formato ibrido.

Renault Megane E-Tech Electric. Novità all'orizzonte?

Quel genere di ibrido ad alto voltaggio, ma pur sempre un ibrido, con un motore termico integrato: l'ibrido plug-in, o l'ibrido del tipo range extender.

Mica ci stiamo inventando niente: questo è ciò che ha detto ad Autocar UK l'ad del brand Renault, Fabrice Cambolive.

Multi-fuel generation

Introdotta nel 2022, l’attuale Mégane E-Tech è stata la prima tra i modelli tradizionali del marchio francese ad abbandonare i motori termici. Al 2024 risale invece l'esordio di Scénic E-Tech.

Renault Scénic E-Tech (Car of the Year 2024)

Tuttavia, l’azienda sembra ora pronta a fare un passo indietro parziale: secondo quanto dichiarato ad Autocar da Cambolive, è in fase di sviluppo una nuova piattaforma multi-energia destinata alle auto del segmento C, che potrà ospitare sia propulsori elettrici, sia ibridi.

Eh già, perché - sostiene Cambolive - “una piattaforma elettrica dedicata funziona perfettamente per le auto di segmento B. Ma per modelli di dimensioni maggiori, un approccio multi-fuel risulta più adatto”. (Giusto!).

Multienergia, ovvero: elettrica, con licenza di... de-elettrificazione. “Sarà una piattaforma nata per l’elettrico”, spiega il CEO della Losanga, “ma se il mercato dei veicoli a zero emissioni non crescerà al ritmo previsto, potremo integrare versioni ibride plug-in o a estensione d’autonomia. Ed è proprio su questo che stiamo lavorando”.

Modello e-Power

Cambolive preannuncia che i futuri sistemi ibridi seriali utilizzeranno motori elettrici per la trazione, mentre un piccolo motore a benzina servirà unicamente da generatore di energia, in modo analogo (o comunque simile) alla tecnologia e-Power di Nissan (vedi sotto, solo come esempio).

Il nuovo sistema ''5-in-1'' di Nissan Qashqai e-Power 2025

“Il principio resta la trazione elettrica,” spiega. “In questo modo, i clienti potranno abituarsi alla guida elettrica senza temere l’ansia da autonomia”.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli sul motore a benzina che fungerà da generatore, ma è probabile (ma non è detto) che provenga da Horse, la joint venture di Renault e Geely specializzata in gruppi propulsori.

Renault e Geely sono partner per i nuovi motori a benzina

Il debutto della nuova architettura, quindi anche di Renault Megane e Scenic di nuova generazione, è previsto intorno al 2030. L'anno del ritorno dei tubi di scarico su due Renault che hanno fatto la storia.

E che proseguiranno a farla. Solo in modo un po' diverso. Dal passato, ma anche dal presente.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 11/11/2025