Renault Austral si aggiorna per il 2026 con più tecnologia: le novità e i prezzi

Lo scorso anno, Renault ha aggiornato Austral attraverso un restyling che ha introdotto un nuovo look per il frontale oltre a una serie di novità che hanno permesso di migliorare il comfort per i passeggeri. Oggi, tutta la gamma del SUV è proposta unicamente con la motorizzazione Full Hybrid E‑Tech 200 CV che permette di arrivare a disporre di un'autonomia complessiva di 1.100 km con un pieno, grazie a un consumo dichiarato pari a 4,7 l/100 km. Per la casa automobilistica francese, Austral è un modello importante e anche per il 2026 arrivano alcune novità che vanno a migliorare ulteriormente l'offerta del SUV.

Renault Austral E-Tech Series, le novità 2026

Con il nuovo Model Year 2026, Renault introduce sulla Austral per la prima volta nella sua gamma un caricatore a induzione con standard Qi2 (o Magsafe per iPhone). La casa automobilistica spiega che questa tecnologia comprende un anello magnetico per garantire la massima potenza di ricarica senza surriscaldamento. Questo nuovo caricatore wireless non esclude i precedenti modelli di smartphone già ricaricabili a induzione che potranno, a loro volta, avvalersi di questa tecnologia semplicemente con l'aggiunta di una cover adeguata.

Andando avanti, su Austral arriva nuova offerta di connettività proposta dall'operatore virtuale Airnity. Nello specifico, prevede un pacchetto di connettività internet per utilizzare le App scaricate sull'infotainment OpenR Link. Questo significa che non sarà più necessario passare dallo smartphone per usufruire delle applicazioni disponibili. Il pacchetto prevede 2 GB/mese per 3 anni o per l'intera durata del contratto concluso con Mobilize Financial Services. La connettività è sufficiente, secondo Renault, per l'utilizzo mensile delle App più popolari in auto. Ad esempio, fino a 40 ore di audio streaming o fino a 3 ore di video streaming.

Altra novità molto importante, su Renault Austral 2026 è stata introdotta la ''Smart Mode'' che sostituisce la modalità Perso e va a gestire automaticamente il passaggio tra le varie modalità MULTI-SENSE (Eco, Confort e Sport) a seconda della guida adottata dal conducente.

In arrivo Gemini

Renault anticipa poi un'ulteriore novità che arriverà presto attraverso un aggiornamento OTA. Infatti, la casa automobilistica introdurrà Gemini, l'AI conversazionale di Google che andrà a sostituire Google Assistant. Grazie a questa novità si potrà dialogare in maniera molto più naturale con l'assistente vocale, senza dover utilizzare specifiche frasi.

Prezzi

Renault Austral E-Eech Series parte da 35.900 euro. Inoltre, la casa automobilistica francese ha introdotto la tinta Nero Etoilé di serie, con un vantaggio cliente di 1.000 euro rispetto alle versioni precedenti.

La gamma si completa con una nuova tinta carrozzeria “Blu Ardesia satinato” che si aggiunge alle altre colorazioni. Ecco il completo listino.

Renault Austral Evolution E-Tech series: 35.900 euro

Renault Austral Techno E-Tech series: 37.400 euro

Renault Austral Esprit Alpine E-Tech series: 40.400 euro

