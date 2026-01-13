Renault Filante: niente Europa (per ora), ma il nuovo E-Tech da 250 CV è già pronto. Arriverà anche da noi?

Un modello che oggi non è destinato al mercato occidentale, ma ci sono elementi che possono renderlo appetibile anche da noi a partire dal suo motore E-Tech full hybrid

Con Renault Filante (leggi le prime info su Renault Filante), il costruttore francese inaugura una nuova fase della propria espansione internazionale.

Renault Filante: il nuovo crossover globale

Il nuovo modello rientra nel Renault International Game Plan 2027ed è pensato per rafforzare la presenza del brand nei mercati chiave di Asia e Medio Oriente. Infatti, sarà commercializzato in Corea del Sud da marzo 2026 ed entro l'inizio del 2027 anche nei Paesi del Sud America e del Golfo.

Quindi, al momento l’Europa resta esclusa dai piani di commercializzazione, pur se alcuni elementi suggeriscono possibili sviluppi futuri. Vediamoli insieme.

Renault Filante: il nuovo crossover con motore full-hybrid E-Tech da 250 CV

Un crossover di segmento E pensato per distinguersi

Filante si colloca nel segmento E e propone un’impostazione da crossover con linee moderne e sportive. Il design esterno si caratterizza per un frontale deciso, fari LED sottili e una firma luminosa inedita, mentre il posteriore scolpito è studiato per ottimizzare l’aerodinamica.

Una combinazione che alza l’asticella in termini di stile, tecnologia e percezione premium come forse mai aveva proposto la casa francese in epoca moderna.

Renault Filante: un modello di segmento E che punta a lusso, comfort e piacere di guida

Interni tecnologici e comfort di livello superiore

L’abitacolo riflette l’ambizione del progetto. L’ambiente interno è raffinato e altamente digitalizzato, con illuminazione ambientale personalizzabile, sedili avvolgenti e un’impostazione “lounge” pensata per garantire comfort su tutti i posti.

L’esperienza sonora è curata nei dettagli con un impianto audio al top, mentre l’ecosistema digitale offre connettività completa, aggiornamenti OTA, servizi My Renault e sistemi ADAS di ultima generazione per una guida più sicura e personalizzata.

Renault Filante: l'abitacolo lussuoso e ad alto tasso di digitalizzazione con tre display

Il motore E-Tech che guarda all’Europa

Ma è sotto il cofano che troviamo una delle novità più interessanti. Infatti, compare una evoluzione del full hybrid E-Tech che già conosciamo (leggi la prova di Renault Espace E-Tech), ma che oggi è capace di raggiungere 250 CV grazie all’interazione del motore endotermico con due motori elettrici e alla trasmissione DHT Pro, studiata per migliorare fluidità ed efficienza.

Renault Filante: i sedili sportivi c on rivestimenti di materiale pregiato e regolazioni elettriche

Anche se per adesso Renault Filante non è destinato al nostro mercato (guarda homepage e configuratore Renault), questa architettura ibrida, sviluppata sulla piattaforma CMA, potrebbe essere adottata su modelli già presenti nei listini europei.

Renault Filante: richiama il nome di un modello storico e di un concept della casa francese

Un nome che guarda alla storia Renault

Per finire, una curiosità. Sapevate che il nome Filante richiama la storica Étoile Filante del 1956 e la recente concept Filante Record 2025 (guarda Renault Filante Record 2025), simboli di ricerca aerodinamica ed efficienza? Un’eredità importante per un modello che, pur restando globale, anticipa soluzioni tecniche molto evolute ed efficaci. Cosa ne pensate del crossover francese? Vi piacerebbe se arrivasse anche da noi? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2026