Tutte le domande dietro al primato della Renault Filante Record 2025

A guardarla bene non è esattamente lei, quella di cui avevamo parlato qualche mese fa. Ma alla fine, un primato se l’è preso eccome.

La Renault Filante Record 2025 elettrica ha percorso oltre 1.000 chilometri in meno di 10 ore, mantenendo una velocità media superiore ai 100 km/h, senza mai fermarsi a ricaricare. Un record di efficienza vero, su pista, a velocità autostradali reali.

Renault Filante Record 2025 ottenuto il primato

Mille chilometri, senza trucchi

All’inizio del 2025 Renault si è posta una sfida tutt’altro che banale: coprire più di 1.000 km con un’auto elettrica usando una batteria “normale”, della stessa capacità di quella della Scenic E-Tech Electric (87 kWh), e viaggiando a ritmi credibili, non certo in modalità Eco a 30 all’ora.

Il primo tentativo, previsto a ottobre, era saltato per il maltempo. Ma il 18 dicembre, sulla pista UTAC in Marocco, il progetto è arrivato finalmente a compimento.

Se l’obiettivo fosse stato solo fare più strada possibile, sarebbe bastato montare una batteria gigantesca o procedere al rallentatore. Invece no: qui la missione era molto più ambiziosa. Oltre 110 km/h di media, più di 1.000 km in meno di 10 ore, comprese le soste tecniche e il cambio pilota.

Per riuscirci, ogni singolo parametro è stato spinto al limite: aerodinamica esasperata, peso ridotto all’osso, materiali e soluzioni tecniche estreme.

Renault Filante Record 2025, vista laterale

Un omaggio al passato, con la testa nel futuro

La Filante Record 2025 non nasce solo per battere un record, ma anche per raccontare una storia. Quella di Renault e dei suoi primati.

Il colore blu ultravioletto è un omaggio alla 40 CV del 1925, cento anni dopo. Le forme richiamano anche la Étoile Filante del 1956, mentre l’ispirazione aeronautica è evidente: la bolla che copre l’abitacolo sembra quella di un jet e la posizione di guida ricorda una monoposto di Formula 1.

Il principio guida era uno solo: massima efficienza, minimo consumo. A raccontarlo è Sandeep Bhambra, Chief Designer Advanced Renault:

“Dai primi schizzi fino all’ultimo giro in pista, l’obiettivo è sempre stato uno: l’efficienza assoluta. Esattamente come per i nostri record storici. Filante Record 2025 è stata progettata per dimostrare che oggi un’auto elettrica può percorrere 1.000 km a oltre 100 km/h senza ricaricare, con una batteria identica a quella di un’auto di serie.”

Renault Filante Record 2025, l'abitacolo è largo quanto le spalle del pilota

La giornata del record

18 dicembre, pista UTAC, Marocco. Freddo al mattino, aria secca, zero vento. Condizioni ideali. Tre piloti si alternano al volante: Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser e Arthur Ferrière. Turni lunghi, concentrazione massima, ritmo costante.

Dopo 9 ore e 52 minuti di guida effettiva, il verdetto è scritto: 1.008 km percorsi; 102 km/h di media; consumo pari a 7,8 kWh/100 km; 11% di batteria residua, sufficiente per altri 120 km sopra i 100 km/h. Numeri che parlano da soli.

Renault Filante Record 2025, vista 3/4 anteriore

Dal concept al prototipo: cambia (quasi) tutto

La prima Filante Record 2025, mostrata al Rétromobile lo scorso inverno, aveva già una silhouette estrema, a metà tra aviazione e heritage Renault. Ma le prove in galleria del vento hanno imposto una revisione profonda.

Il coefficiente di resistenza aerodinamica era troppo alto, vicino a 0,40. Obiettivo: portarlo intorno a 0,30. Così sono state ridisegnate le carenature, spostate direttamente sulle ruote, ridotte le prese d’aria, ripulite tutte le superfici che generavano resistenza. Il risultato? Un’auto ancora più filante, quasi irreale. Ed è qui che iniziano le domande.

Renault Filante Record 2025, vista 3/4 anteriore del concept

I conti sull'aerodinamica non tornano

Per esempio, come mai per la Filante l'obiettivo era un coefficiente aerodinamico di 0,30 quando ci sono auto di serie che dichiarano valori più bassi?

Mercedes EQS vanta un Cx di 0,20 e la Hyundai Ioniq 6 è accreditata di un Cx di 0,21. Possibile che una silhouette come la Filante Record 2025 offra una resistenza maggiore all'aria? Per farla semplice, no. Tutto nasce probabilmente da un equivoco.

Il valore di 0,30 che Renault dichiara come obiettivo non è il Cx, che indica solo l'efficienza della forma, ma l'SCx, ossia il coefficiente di resistenza moltiplicato per la sezione frontale del veicolo: un dato molto più completo per valutare la reale resistenza aerodinamica del veicolo.

Non a caso, il valore stimato di SCx per la Hyundai Ioniq 6 è pari a 0,46 mq, mentre per la Mercedes EQS si parla di 0,50 mq. Vista così, che la Filante Record partisse da 0,40 e dovesse arrivare a 0,30 ha perfettamente senso.

Renault Filante Record 2025 ha percorso oltre 1000 km con una sola ricarica

Perché non sono arrivati fino in fondo?

Renault dichiara che la Filante Record ha concluso la prova con l'11% di batteria residua, sufficiente per altri 120 km sopra i 100 km/h. Perché fermarsi? Non sarebbe stato meglio concludere la prova dopo 11 ore con oltre 1.100 km percorsi?

La questione può suscitare cursiosità, ma al di la del fatto che mille chilometri è un numero più bello da comunicare - le cifre tonde hanno un effetto più potente sull'immaginazione - potrebbe esserci anche una ragione tecnica dietro alla scelta di fermarsi dopo esattamente 10 ore.

La ragione tecnica ha a che fare con le ore di luce. Sulla pista di prova UTAC a Oued Zem, in Marocco, il 18 dicembre 2025, il sole sorgeva alle 8:26 del mattino e tramontava approssimativamente alle 18:20. E l'auto del record non ha i fari!

Renault Filante Record 2025, il frontale senza fari

Che senso ha il record?

Tra il concept di gennaio e il prototipo del record le differenze sono enormi, si è detto: spariscono le luci, spariscono molte sovrastrutture, resta una monoposto affilatissima, che sembra scivolare sull’asfalto poggiata su ruote da bicicletta o poco più.

Di fatto, né il concept né il prototipo avrebbero senso come mezzi di trasporto reali. E va detto chiaramente.

Per questo l'impresa di un veicolo dalle forme tanto estreme può sembrare inutile e poco significativo, se l'intento è far vedere che cosa può fare una normale auto elettrica. Anche se monta la batteria da 87 kWh di capacità e 600 kg di peso della Scenic E-Tech Electric di serie.

In realtà, la Filante Record 2025 è una vera auto laboratorio, un banco prova che ha consentito di studiare:

Sterzo e freni completamente by-wire

Uso massiccio di carbonio, leghe di alluminio e componenti stampati in 3D

Pneumatici Michelin specifici, a bassissima resistenza al rotolamento

Ogni componente progettato per avere materiale solo dove serve, non un grammo di più

Il tutto sviluppato insieme a Ligier e Michelin, con un lavoro di squadra che è stato decisivo.

Renault Filante Record 2025 ha avuto il supporto di Michelin e Ligier

E ora, come cambieranno le automobili?

La vera domanda è: quanto di tutto questo arriverà sulle auto normali? La ricerca di leggerezza e aerodinamica è stata portata all’estremo, ben oltre ciò che è replicabile su un’auto di serie. Ma le lezioni imparate — su flussi d’aria, materiali, gestione dell’energia — finiranno inevitabilmente nei prossimi modelli Renault.

Personalmente, però, preferisco ricordare la Filante Record 2025 nella sua veste di concept: quel mix folgorante di stile rétro anni ’30 e tecnologia contemporanea, seducente e inconfondibile.

Il prototipo del record è affascinante per ciò che rappresenta. Il concept, invece, era affascinante per ciò che faceva sognare. E a volte, anche nell’auto, sognare resta importante quanto battere un record.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/12/2025