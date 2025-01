Renault Filante Record 2025, il concept EV va a caccia di primati. Video

Scopri Renault Filante Record 2025, concept ispirato alla storia del marchio e progettato per un'efficienza aerodinamica super

Non una semplice concept car. Renault Filante Record 2025 è una vera e propria dimostrazione di tecnologia e aerodinamica all'avanguardia. Un prototipo elettrico che incarna la visione della Régie per la mobilità del futuro, ispirandosi alle gloriose vetture da record del passato.

Dalla 40 CV des Records (1925-1926) alla Nervasport des Records (1934), fino alla leggendaria Étoile Filante (1956), ogni elemento di Renault Filante Record richiama la storia del marchio, fondendosi con tecnologie all'avanguardia per stabilire nuovi primati.

E quale tipo di primati? Di efficienza e di sostenibilità.

Renault Filante Record 2025, vista laterale

La demo-car Renault sarà esposta al Salone Rétromobile di Parigi dal 5 al 9 febbraio 2025, prima di impegnarsi a battere ogni record di efficienza nel primo semestre. Passiamola intanto ai raggi X.

Un design plasmato dall'aria: aerodinamica e innovazione

Renault Filante Record 2025, il frontale

Linee ispirate all'aeronautica e ai modelli storici

L'estetica di Renault Filante Record 2025, concept lunga ben 5,12 metri, si distingue per forme fluide e scolpite, che sembrano fondersi con il vento. Il team di design ha lavorato per creare una silhouette monolitica, capace di trasmettere leggerezza e dinamismo.

''Abbiamo progettato questa vettura come una scultura in movimento. Ispirata agli aerei da caccia e ai record di velocità del XIX secolo, incarna prestazioni ed eleganza senza tempo'', spiega Sandeep Bhambra, Direttore Advanced Design Renault e Ampere.

Renault 40 CV des records (1925)

La verniciatura in Ultraviolet Blue, un colore cangiante tra blu e viola a seconda della luce, è un omaggio alla 40 CV des Records. Altri dettagli evocano modelli iconici, come i fari rotondi e le ruote separate dalla carrozzeria, richiamando la Nervasport e la Étoile Filante.

Renault Nervasport des record (1934)

Ottimizzazione aerodinamica per prestazioni estreme

Ogni elemento della carrozzeria è stato progettato per ridurre la resistenza dell'aria e migliorare l'efficienza. Le carenature sulle ruote anteriori e posteriori non solo esaltano l'estetica, ma contribuiscono alla fluidità del flusso d'aria, riducendo le turbolenze.

La collaborazione tra Renault e Ligier Automotive ha permesso di sviluppare un profilo aerodinamico senza compromessi, con simulazioni avanzate e test in galleria del vento previsti per la primavera 2025.

Peso ridotto e materiali innovativi: la chiave dell'efficienza

Filante Record 2025: peso ultraridotto

Struttura leggera con materiali di ultima generazione

Uno degli obiettivi principali del progetto è stato il contenimento del peso. Grazie all'uso estensivo della fibra di carbonio, leghe di alluminio e acciaio ad alta resistenza, Renault Filante Record 2025 pesa meno di 1.000 kg, garantendo al contempo rigidità e sicurezza.

Un altro elemento chiave è la tecnologia di stampa 3D con Scalmalloy, una lega ultraleggera ad alta resistenza, utilizzata per creare componenti complessi ottimizzati con algoritmi avanzati di topologia.

Ottimizzazione strutturale per massime prestazioni

L'adozione della tecnologia cell-to-pack per le batterie (da 87 kWh di capacità e 600 kg di peso), fornita da Ampere, contribuisce infine sia a ridurre le masse complessive, sia a migliorare la distribuzione dello spazio interno.

Un abitacolo ispirato all'aviazione per la massima ergonomia

Renault Filante Record 2025, il sedile

Design essenziale e materiali ultraleggeri

L'interno di Renault Filante Record 2025 segue la stessa filosofia di leggerezza e innovazione dell'esterno. Il sedile del conducente, in tela tesa come un'amaca, si adatta perfettamente al corpo, mentre le sottili lame in carbonio offrono supporto senza aggiungere peso superfluo.

Tecnologia avanzata per il massimo controllo

Il volante integra comandi steer-by-wire e brake-by-wire, eliminando le connessioni meccaniche e garantendo una risposta immediata. Uno schermo panoramico flessibile fornisce informazioni essenziali, come velocità e autonomia, con una visualizzazione intuitiva.

Renault Filante Record 2025, il volante di ispirazione aeronautica

Pneumatici innovativi per massima efficienza

Gli pneumatici Michelin da 19 pollici sono stati sviluppati appositamente per Renault Filante Record, con un coefficiente di resistenza al rotolamento ridotto del 40% rispetto a quelli tradizionali. Grazie a materiali avanzati e a un design aerodinamico, contribuiscono a migliorare l'efficienza complessiva della vettura.

Renault Filante Record 2025: il laboratorio tecnologico del futuro

Renault Filante Record: nomen, omen

Oltre a essere una straordinaria dimostrazione di design e ingegneria, la Renault Filante Record 2025 rappresenta un vero e proprio banco di prova per le tecnologie che potrebbero equipaggiare le future vetture elettriche di serie. Un occhio al passato, un occhio al futuro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/01/2025