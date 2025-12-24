Renault Clio Williams: la hot-hatch anni ’90 che vorremmo rivedere oggi

La compatta francese è stata un’icona sportiva molto amata: oggi rivive in un render moderno che ne esalta anima racing e stile inconfondibile. Chi non la vorrebbe rivedere?

Se la carta d’identità dice che siete intorno alla cinquantina e il sacro fuoco del motorsport non vi è mai venuto meno, nominare la Renault Clio Williams non vi lascerà insensibili, tutt’altro. Chi ha vissuto i primi anni ’90, difficilmente ha dimenticato la pepatissima hot-hatch francese.

Renault Clio Williams: se la sportiva diventa leggenda

Presentata nel 1993, questa piccola sportiva nasceva per celebrare il titolo Costruttori di Formula 1 conquistato dalla Williams-Renault, trasformando una semplice utilitaria in una vera sportiva da sogno per i giovani e meno giovani di allora.

Renault Clio Williams: i rendering del designer David Baylis reinterpretano la hot-hatch

Prestazioni che emozionavano

Sotto il cofano batteva un quattro cilindri aspirato 2,0 litri 16 valvole da 150 CV, numeri che oggi fanno sorridere, o quasi, ma che allora erano pura adrenalina. Con meno di 1.000 kg sulla bilancia, la Clio Williams scattava da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e toccava i 216 km/h, prestazioni da vera “bomba” in formato tascabile.

Renault Clio Williams: la losanga Renault collega il bordo inferiore del cofano con la griglia

Un look inconfondibile

A renderla unica non erano solo le prestazioni, ma anche l’estetica. Parafanghi allargati, presa d’aria sul cofano e una livrea diventata iconica: blu scuro con cerchi dorati. Un abbinamento che ancora oggi fa battere il cuore agli appassionati Renault (guarda la homepage di Renault Italia).

I tratti distintivi della Clio Williams originale:

Motore 2.0 aspirato da 150 CV

Peso inferiore alla tonnellata

Cerchi dorati e carrozzeria blu

Assetto sportivo e carreggiate allargate

Renault Clio Williams: i rendering si ispirano al modello originale del 1993

Il sogno di una Clio Williams moderna

Con il tempo la Clio è diventata più razionale, abbandonando le versioni più estreme. Ma la recente sesta generazione, dal design aggressivo, ha riacceso la fantasia (leggi la prova di nuova Renault Clio). E il designer David Baylis (guarda la homepage del designer) ha immaginato una nuova Renault Clio Williams, reinterpretando fedelmente lo spirito originale.

Renault Clio Williams: sotto il cofano un motore endotermico 2,0 litri con 300 CV di potenza

Un design che conquista

La sua visione propone linee più affilate, cerchi dorati a dieci razze, freni Alpine e un’aerodinamica decisamente racing. Guardate che fianchi muscolosi e che proprozioni bilanciate ma sportivissime. Sotto il cofano? Un motore 2.0 turbo da 300 CV, altro che elettrificazione! Il cambio è manuale a sei marce e la trazione è anteriore. Il peso sale a 1.410 kg, ma il carattere resta quello di una vera hot-hatch senza compromessi.

Una Clio Williams così non è (ancora) realtà, ma sognare, si sa, non costa nulla. Voi con i capelli sale e pepe, cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/12/2025