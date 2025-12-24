Rendering

Renault Clio Williams: la hot-hatch anni ’90 che vorremmo rivedere oggi

Avatar di Alessandro Perelli, il 24/12/25

57 minuti fa - Dalla leggenda originale a una sportiva virtuale da 300 CV

La compatta francese è stata un’icona sportiva molto amata: oggi rivive in un render moderno che ne esalta anima racing e stile inconfondibile. Chi non la vorrebbe rivedere?

Se la carta d’identità dice che siete intorno alla cinquantina e il sacro fuoco del motorsport non vi è mai venuto meno, nominare la Renault Clio Williams non vi lascerà insensibili, tutt’altro. Chi ha vissuto i primi anni ’90, difficilmente ha dimenticato la pepatissima hot-hatch francese.

Renault Clio Williams: se la sportiva diventa leggenda

Presentata nel 1993, questa piccola sportiva nasceva per celebrare il titolo Costruttori di Formula 1 conquistato dalla Williams-Renault, trasformando una semplice utilitaria in una vera sportiva da sogno per i giovani e meno giovani di allora.

Renault Clio Williams: i rendering del designer David Baylis reinterpretano la hot-hatch

Prestazioni che emozionavano

Sotto il cofano batteva un quattro cilindri aspirato 2,0 litri 16 valvole da 150 CV, numeri che oggi fanno sorridere, o quasi, ma che allora erano pura adrenalina. Con meno di 1.000 kg sulla bilancia, la Clio Williams scattava da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e toccava i 216 km/h, prestazioni da vera “bomba” in formato tascabile.

Renault Clio Williams: la losanga Renault collega il bordo inferiore del cofano con la griglia

Un look inconfondibile

A renderla unica non erano solo le prestazioni, ma anche l’estetica. Parafanghi allargati, presa d’aria sul cofano e una livrea diventata iconica: blu scuro con cerchi dorati. Un abbinamento che ancora oggi fa battere il cuore agli appassionati Renault (guarda la homepage di Renault Italia).

I tratti distintivi della Clio Williams originale:

  • Motore 2.0 aspirato da 150 CV
  • Peso inferiore alla tonnellata
  • Cerchi dorati e carrozzeria blu
  • Assetto sportivo e carreggiate allargate

Renault Clio Williams: i rendering si ispirano al modello originale del 1993

Il sogno di una Clio Williams moderna

Con il tempo la Clio è diventata più razionale, abbandonando le versioni più estreme. Ma la recente sesta generazione, dal design aggressivo, ha riacceso la fantasia (leggi la prova di nuova Renault Clio). E il designer David Baylis (guarda la homepage del designer) ha immaginato una nuova Renault Clio Williams, reinterpretando fedelmente lo spirito originale.

Renault Clio Williams: sotto il cofano un motore endotermico 2,0 litri con 300 CV di potenza

Un design che conquista

La sua visione propone linee più affilate, cerchi dorati a dieci razze, freni Alpine e un’aerodinamica decisamente racing. Guardate che fianchi muscolosi e che proprozioni bilanciate ma sportivissime. Sotto il cofano? Un motore 2.0 turbo da 300 CV, altro che elettrificazione! Il cambio è manuale a sei marce e la trazione è anteriore. Il peso sale a 1.410 kg, ma il carattere resta quello di una vera hot-hatch senza compromessi.

Una Clio Williams così non è (ancora) realtà, ma sognare, si sa, non costa nulla. Voi con i capelli sale e pepe, cosa ne dite?

VEDI ANCHE
Il primato della Renault Filante Record 2025
Tutte le domande dietro al primato della Renault Filante Record 2025
In vendita nuova Renault Captur 1.2 TCe 115 CV: consumi e prezzo
Renault Captur si rifà il trucco... sotto pelle. Nuovo motore a benzina
Ecco due Renault che ri-scoprono il motore a benzina. Già capito quali?
Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/12/2025
Tags
renault cliorenaultrendering
Gallery
Logo Renault
Renault
Vedi anche