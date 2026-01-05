Filante di nome, gigante di fatto: maxi SUV Renault in arrivo

Ha un nome italiano (e storico), ma in Italia è assai probabile che non metterà mai piede, interpretando quelle due o tre informazioni rilasciate dalla Casa. E un po' dispiace, perché dalle foto teaser, sembra che Renault Filante sia un gran pezzo di crossover.

Renault Filante, un nuovo SUV alto di gamma

Le coordinate spazio-tempo per sciogliere i dubbi sono Seoul il 13 gennaio (alle 16 ora italiana), luogo e data del reveal di un nuovo SUV di grandi dimensioni che Renault proprio in Corea del Sud, stabilimento di Busan, prenderà a costruire, e che solo nella nazione dell'Estremo Oriente, almeno inizialmente, la Losanga ha intenzione di vendere.

Si fa menzione di ''altre regioni'', ma pare di capire che Filante (''simbolo della crescita del mix portata avanti dalla marca Renault sui mercati internazionali'', si legge nel comunicato), non otterrà il passaporto europeo.

Nell'incertezza, l'invito è quello di sintonizzarsi sulla landing page Renault per la diretta video della cerimonia di presentazione.

Filante si classifica come un crossover di segmento E, quindi da 5 metri di lunghezza o giù di lì (ben più dei 4 metri e 70 di Rafale, per intenderci) e per clientela, immaginiamo, facoltosa. Le forme? Quelle che intravedi in foto.

Filante è un super crossover coupé

La Régie accenna a ''un design distintivo e all'avanguardia'', un ''abitacolo studiato per il benessere degli occupanti'' ed il ricorso ''a tecnologie di punta''. Elettrico? Mmm... no, ibrido.

Il nome Filante evoca ''lo spazio e i viaggi'' e richiama la mitica Etoile Filante, monoposto del 1956 ispirata all'aeronautica e progettata per battere ogni record di velocità.

Ma Filante è anche il nome della concept car che a fine 2025 ha stabilito un record di efficienza elettrica. Insomma, sarà un SUV da record. Ma di un record che probabilmente noi italiani leggeremo solo sui giornali.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/01/2026