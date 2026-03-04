Renault Bridger Concept, sta arrivano un nuovo SUV ultracompatto per la città

Renault punta a voler crescere sui mercati internazionali e presto arriverà un nuovo ''SUV urbano'' pensato per ''rispondere al meglio alle esigenze del numero crescente di famiglie che vivono in città''. Modello che sarà anticipato da un concept che la casa automobilistica presenterà ufficialmente la prossima settimana e precisamente il 10 marzo. Si chiamerà Renault Bridger e per il momento il costruttore francese ha condiviso pochi dettagli, oltre ad un paio di teaser che fanno intuire le proporzioni della vettura.

renault bridger concept

Pensata per la città

Le dimensioni saranno contenute, con Renault che parla addirittura di una lunghezza di meno di 4 metri. In ogni caso, nonostante queste dimensioni, la casa automobilistica garantisce che l'abitabilità interna non sarà compromessa. Dei due teaser, forse quello più interessante è quello che mostra la silhouette del concept. Più che un ''urban SUV'', sembra un piccolo fuoristrada vista anche la presenza della ruota di scorta collocata sul portellone posteriore. Modello che quindi potrebbe posizionarsi in modo simile alla Suzuki Jimny. Per il momento, però, si tratta solamente di ipotesi visto che Renault non ha fornito ulteriori informazioni sulle caratteristiche del concept. Curiosità, perché la scelta del nome Bridger? Secondo il marchio francese, deriva dal termine inglese bridge nel senso di ponte, connessione oppure legame, rimanda ad immagini ricche e di facile comprensione

È un nome potente e di grande impatto. Come un ponte, evoca robustezza e solidità. Rispecchia perfettamente le linee tese ed il design deciso della showcar. È anche una promessa dei legami umani che possono crearsi a bordo del veicolo nel corso dei viaggi, perfettamente in linea con la visione delle voitures à vivre della Marca Renault.

Il modello di produzione sarà parte importante del piano di crescita di Renault sui mercati internazionali. Pertanto, si prevede che questa vettura sarà venduta solo in India, Africa e Medio Oriente. Non in Europa, comunque.

Il nuovo piano di Renault

Come accennato all'inizio, la presentazione del concept è attesa per il 10 marzo contestualmente all'annuncio del piano strategico ''futuREeady''. L'appuntamento è per le nove del mattino e la presentazione si potrà seguire attraverso i canali streaming di Renault.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 04/03/2026