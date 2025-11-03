Suzuki Jimny: dalla giapponese Ill Garage, un bodykit esagerato

Video: Ill Garage trasforma la Suzuki Jimny in una mini Toyota Hilux Champ: un face-swap curioso, ironico e perfettamente riuscito

Il tuner gapponese Ill Garage ha realizzato un nuovo kit “face swap” che regala alla Suzuki Jimny un volto nuovo, ispirato a un iconico (all'estero) modello Toyota.

Il nome del progetto, CH:AMP, omaggia la Toyota Hilux Champ. Prevede fari rettangolari, griglia squadrata e paraurti in due pezzi, tutti verniciati in nero. La demo-car ha poi parafanghi larghi e il tetto bicolore che danno alla Jimny una grinta incredibile.

Suzuki Jimny il nuovo frontale CH:AMP by Ill Garage

Piccolo ma con carattere (Toyota)

L’esemplare in foto monta cerchi aftermarket, gomme off-road generose e molle ribassate di 38 mm. Finti ganci di traino davanti e dietro completano la trasformazione.

Dentro, Ill Garage propone interni dal gusto vintage: pelle Cognac o Charcoal Black, inserti intrecciati e tasche posteriori in stile retrò.

Suzuki Jimny CH:AMP by Ill Garage, gli interni

Quanto costa trasformare un Jimny in una Toyota

Il kit di conversione è compatibile sia con il Jimny Sierra 3 porteche con il Jimny Nomad 5 porte, ma non con la versione kei car. Si possono acquistare i singoli componenti oppure ordinare direttamente un Jimny già “convertito”, nuovo o usato. Di seguito i prezzi in yen (e in euro, al cambio attuale):

Kit base con fari alogeni: ¥360.800 (~2.034 euro)

Kit con fari LED: ¥386.100 (~2.176 euro)

Molle ribassate: ¥55.000 (~310 euro)

Finti ganci traino: ¥49.000 (~276 euro)

Ganci reali: ¥98.000 (~552 euro)

Fendinebbia Baja-style: ¥165.000 (~930 euro)

Paraurti posteriore: ¥132.000 (~744 euro)

Scarico sportivo: ¥66.000 (~372 euro)

Rivestimenti interni rétro: ¥85.800 (~484 euro)

E se la “Jimny travestita da Toyota” non ti convince, Ill Garage ha pronto anche un kit Ford Bronco-style, per chi sogna il deserto più che l’autostrada di Tokyo. Qui sotto il video che mostra la Jimny equipaggiata con entrambi i kit.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2025