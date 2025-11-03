Suzuki Jimny: dalla giapponese Ill Garage, un bodykit esagerato

Il tuner gapponese Ill Garage ha realizzato un nuovo kit “face swap” che regala alla Suzuki Jimny un volto nuovo, ispirato a un iconico (all'estero) modello Toyota.
Il nome del progetto, CH:AMP, omaggia la Toyota Hilux Champ. Prevede fari rettangolari, griglia squadrata e paraurti in due pezzi, tutti verniciati in nero. La demo-car ha poi parafanghi larghi e il tetto bicolore che danno alla Jimny una grinta incredibile.
Suzuki Jimny il nuovo frontale CH:AMP by Ill Garage
Piccolo ma con carattere (Toyota)
L’esemplare in foto monta cerchi aftermarket, gomme off-road generose e molle ribassate di 38 mm. Finti ganci di traino davanti e dietro completano la trasformazione.
Dentro, Ill Garage propone interni dal gusto vintage: pelle Cognac o Charcoal Black, inserti intrecciati e tasche posteriori in stile retrò.
Suzuki Jimny CH:AMP by Ill Garage, gli interni
Quanto costa trasformare un Jimny in una Toyota
Il kit di conversione è compatibile sia con il Jimny Sierra 3 porteche con il Jimny Nomad 5 porte, ma non con la versione kei car. Si possono acquistare i singoli componenti oppure ordinare direttamente un Jimny già “convertito”, nuovo o usato. Di seguito i prezzi in yen (e in euro, al cambio attuale):
Kit base con fari alogeni: ¥360.800 (~2.034 euro)
Kit con fari LED: ¥386.100 (~2.176 euro)
Molle ribassate: ¥55.000 (~310 euro)
Finti ganci traino: ¥49.000 (~276 euro)
Ganci reali: ¥98.000 (~552 euro)
Fendinebbia Baja-style: ¥165.000 (~930 euro)
Paraurti posteriore: ¥132.000 (~744 euro)
Scarico sportivo: ¥66.000 (~372 euro)
Rivestimenti interni rétro: ¥85.800 (~484 euro)
E se la “Jimny travestita da Toyota” non ti convince, Ill Garage ha pronto anche un kit Ford Bronco-style, per chi sogna il deserto più che l’autostrada di Tokyo. Qui sotto il video che mostra la Jimny equipaggiata con entrambi i kit.