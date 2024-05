Suzuki Jimny XL Heritage, serie speciale "nostalgia". Peccato che...

Non è solo a queste latitudini, che Jimny spopola. Anche all'estremo opposto del globo terracqueo, Jimny ha il suo fan club, ed è proprio in Australia che, apprendiamo, fa ora il suo debutto una serie speciale che di nome fa Suzuki Jimny XL Heritage e che ha lo scopo - come si intuisce sin dal titolo - di commemorare la vivace storia degli off-road anni '70, '80 e '90 costruiti da Suzuki. Un anno fa, Suzuki Australia si inventò Suzuki Jimny Heritage in carrozzeria standard: 300 unità, esaurite in un battibaleno. Ora, la replica in formato Jimny 5 porte: questa volta in 500 unità, se anche tu decolassi ora per la Terra dei Canguri, quando atterri saranno sold out.

Jimny XL Heritage: Australia only

''BABY'' UN CORNO Le caratteristiche distintive includono decalcomanie rosse e arancioni dal sapore retrò sul profilo e sulla parte posteriore, insieme al classico emblema del rinoceronte e ai paraspruzzi rossi. Tanto basta per farne un cimelio per collezionisti, a quanto pare. Gli acquirenti possono scegliere tra una gamma di tonalità esterne tra cui bianco, chiffon avorio, nero-bluastro perla, verde giungla o grigio granito metallizzato.

Jimny Heritage, decalcomanie ad hoc

VEDI ANCHE

FUORISTRADA ''VERO'' L'edizione Heritage condivide le stesse specifiche meccaniche della Suzuki Jimny 5 porte base: motore a quattro cilindri da 1,5 litri aspirato da 105 CV di potenza e 130 Nm di coppia, cambio manuale a cinque rapporti, distribuzione della potenza su tutte e quattro le ruote attraverso il sistema AllGrip Pro 4WD, con immancabile riduttore di coppia.

Jimny 5 porte vista dal suo lato più caratteristico

CHI L'HA VISTO Bene, anzi benissimo (per i fan aussie), ma per quanto riguarda, invece, Jimny 5 porte e il mercato italiano? News? Per ora, tutto tace. Suzuki Jimny ''passo lungo'' ha fatto il suo debutto a primavera del 2023 e oggi si vende in India, in Africa e in America Latina. Di un eventuale approdo sulle coste italiche si è a lungo speculato, sta di fatto che da allora non si è più saputo nulla e le speranze hanno via via lasciato il posto alla rassegnazione. Pesa la mancanza di un motore ibrido, quanto mai necessario per non influenzare le emissioni medie della gamma Suzuki europea. Oggi in Italia è in vendita Suzuki Jimny Pro (3 porte, omologazione autocarro), tuttavia non tutto è perduto: si prevede che la popolare baby offroad, oltre a ricevere un leggero restyling, nel corso del 2024 potrebbe ottenere nuove opzioni di propulsione elettrificate. Per non dire che potrebbe declinarsi anche in versione full electric. Tutto ciò aprirebbe a nuovi appassionanti capitoli della saga. Antenne accese, please...

Jimny 5p? Sperar non nuoce...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/05/2024