Suzuki Jimny Twisted, se il preparatore è il mago dei Defender

Se non hai mai sentito parlare di Twisted: è un preparatore con sede nello Yorkshire che da 21 anni si occupa principalmente di trasformare i Land Rover Defender in fuoristrada ancora più selvaggi. Naturale che uno specialista di off-road, prima o poi, butti gli occhi su Suzuki Jimny, un mezzo assai più piccolo di Sua Maestà Defender, ma non per questo meno adatto a certi scopi. Per conferma, chiedere ai suoi proprietari: non farai fatica a imbatterti in uno di loro, e a proposito, tale Charles Fawcett, fondatore e titolare della Twisted stessa, ha maturato la passione per il fuoristrada proprio grazie a una Suzuki SJ, la nonna del Jimny moderno. Quindi, cosa dobbiamo aspettarci?

SOTTO I FERRI I piani Twisted di una super Jimny non sono ancora stati rivelati totalmente, tuttavia è verosimile immaginarsi un pacchetto di modifiche che interessi le ruote, i pneumatici, il comparto sospensioni (a molle progressive). Il motore a quattro cilindri di 1,5 litri da 101 cv della Suzuki Jimny standard non dovrebbe invece essere toccato. Più avventuriera fuori, più ''borghese'' dentro? Per non compromettere, anzi incrementare, il comfort su asfalto, Twisted accenna a un nuovo sistema di insonorizzazione, un raffinato impianto audio, un sistema di infotainment aggiornato e originali personalizzazioni estetiche. Nemmeno il prezzo è stato finalizzato: l'azienda cita in ogni caso una cifra inferiore alle 50.000 sterline tasse escluse, equivalenti a circa 56.700 euro IVA esclusa.

JIMNY CHI? Inizialmente, Twisted prenderà in carico esemplari di Jimny autocarro, cioè il Jimny a due posti, l'unico al momento importato in Europa. A ricevere il trattamento speciale potrebbero tuttavia essere anche esemplari preesistenti, così come non è escluso che il pacchetto di interventi estetico-meccanici possano riguarda, un domani, la futura Jimny 5 porte (vedi foto sotto). E se vedrà la luce per davvero, pure Jimny elettrica...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/04/2023