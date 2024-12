Suzuki Jimny Mata: arriva davvero! Ma il prezzo non è per tutti

L'avevamo vista dal vivo al Salone dell'Auto di Torino 2024 e Suzuki aveva promesso che, in base all'interesse del pubblico, avrebbe deciso se importare o meno la nuova Suzuki Jimny Mata. Alla fine ha vinto il ''si'' e il mini fuoristrada è ora disponibile presso i concessionari, in tiratura limitata a soli 150 esemplari numerati: ''destinati a diventare da collezione'', dice Suzuki. Anche perché il prezzo la rende piuttosto esclusiva.

Suzuki Jimny Mata, torna il mini fuoristrada

COM'È FATTA Sostanzialmente full optional, la Jimny Mata si caratterizza per la verniciatura bi-colore, per la cover personalizzata della ruota di scorta, per protezioni e bandelle sottoporta, per la griglia anteriore vintage e per l'infotainment Pioneer con schermo touch da 7 pollici a centro plancia. La meccanica non cambia, con il telaio a longheroni il 4x4 con ridotte e il motore a benzina da 1,5 litri e 102 CV di potenza.

Suzuki Jimny Mata, il bagagliaio

QUANTO COSTA Da notare che una rete metallica separa l'abitacolo a due posti secchi dal vano di carico. Anche Mata, infatti, è omologata come autocarro di classe N1: proprio come tutte le Jimny che negli ultimi tempi venivano vendute in Italia solo nella variante Pro. Si può utilizzare come una qualsiasi altra auto, a patto di registrarla per uso proprio e di intestarla a persona fisica, come scrivevamo nella nostra Guida completa al mondo dei pick-up. Il prezzo per la Mata è di 33.900 euro (la Jimny Pro - non più in vendita - partiva da 27.700 euro).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/12/2024