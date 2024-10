Suzuki Jimny Mata: la limited edition esalta stile, tecnologia e heritage

Dopo essere stata presentata al Salone dell’Auto di Torino e al 13° Raduno 4x4 Suzuki, Jimny Mata diventa realtà. Per gli amanti d questo “mini” off-road la notizia è da segnare in agenda poiché si tratta di un modello che potrebbe rappresentare l’ultima versione per il mercato italiano, ma il condizionale è d’obbligo. Detto questo, Jimny Mata mostra una spiccata vocazione per la vita all’aria aperta, abbinata a un look ricercato ed esclusivo. Questo speciale allestimento è stato pensato in tiratura limitata di 150 esemplari numerati, destinati a essere particolarmente ambiti. Suzuki ha scelto con estrema attenzione il nome per questa limited edition. Il termine “MATA” significa letteralmente “di nuovo, oltre” in cui è insito il concetto di continuità, di qualcosa che non finisce. Tuttavia, di fatto rappresenta una last version, prima di una pausa indefinita. E per chi non lo sapesse, lo stop è dovuto alle severe norme europee antinquinamento, che il piccolo SUV giapponese oggi non supera.

Suzuki Jimny Mata: arriva il piccolo fuoristrada in edizione limitata di 150 pezziOFF-ROAD A TUTTI GLI EFFETTIPer ovviare a questa limitazione, l’attuale Jimny è venduto in Italia nella variante PRO (N1), ma la tecnologia vincente resta la stessa, con la trazione integrale 4WD All Grip Pro e motore 1.5 benzina da 102 CV di potenza massima. Di norma la trazione è posteriore, ma il guidatore può inserire anche in movimento le quattro ruote motrici sui terreni a bassa aderenza e, fermandosi, anche le marce ridotte. Il controllo della trazione Grip Control completa il quadro tecnico, insieme alle sospensioni a ponte rigido, sia all’anteriore sia al posteriore.

Suzuki Jimny Mata: l'abitacolo in configurazione omologata Pro (N1)UN LOOK DISTINTIVOMa, tornando al Jimny speciale, il suo look è caratterizzato da un equipaggiamento esclusivo. Il primo elemento che lo rende subito riconoscibile è la livrea bi-color argento e nero. La carrozzeria è impreziosita dalle decal 又 “MATA”e originale è anche la griglia frontale vintage che fa da cornice alla scritta Suzuki. Sul davamti si trova una protezione che completa il paraurti aggiungendo “muscolosità” al look. Le stesse funzioni sono svolte dagli elementi laterali superiori e inferiori, che proteggono da piccoli urti e sfregamenti. Ci sono poi ulteriori protezioni in alluminio per differenziale e sottoscocca, essenziali per preservare i componenti meccanici durante le escursioni off-road sui terreni più impegnativi. Restando nella zona inferiore della vettura si possono notare i paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori, che proteggono da fango, acqua e detriti. A completare la personalizzazione esterna ci sono infine la copertura rigida per la ruota di scorta e cerchi in lega dal design sportivo. L’auto viene inoltre fornita con un secondo set di cerchi per l’utilizzo di pneumatici invernali o specialistici.

Suzuki Jimny Mata: porte aperte dai concessionari il 30 novembre 2024INTERNI INSTANT CLASSICPassando all’interno, sulla plancia spicca la targhetta identificativa in alluminio satinato, che certifica l’esclusività di un instant classic come Jimny Mata. Al centro si trova lo schermo touch da 7” con integrazione di Apple CarPlay e Android Auto, completo di radio Pioneer. Sul display sono disponibili anche le immagini della retrocamera di manovra. Infine, si aggiungono alla dotazione di serie le tendine parasole posteriori e il tappeto in gomma per il vano bagagli.Il lancio ufficiale del nuovo Jimny Mata Limited Edition è previsto per il 30 novembre con un weekend di porte aperte in tutte le concessionarie della Rete Suzuki.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/10/2024