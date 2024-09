Nuova Swift 4x4: mostrami di cosa sei capace. È una vera Suzuki?

Metti una giornata da trascorrere immersi nella natura, a bordo di un piccolo fuoristrada di un marchio che in fuoristrada è nel suo habitat d'elezione. Sì, quel fuoristrada è una Suzuki, peccato non sia esattamente quella che ti aspetti. Non è un Jimny (merce rara, ultimamente), non è una Vitara. È nuova Swift 4x4, utilitaria con l'hobby dell'alpinismo. Stai dicendomi che con Suzuki Swift 4x4 Allgrip si può serenamente praticare un po' di sano offroad, senza rimpiangere di non avere invece scelto un po' di sano shopping in centro città? Non resta che fare un respiro profondo profondo, e metterla alla prova (dopotutto, siamo qui per questo, no?).



Suzuki Swift 4x4: come se la caverà in offroad?

La circostanza nella quale esaminare Swift 4x4 in un contesto avventuroso è il 13° raduno Suzuki 4x4, simpatico rendez vouz di fuoristrada grandi e piccoli, giovani e vecchi, tutti quanti accomunati da un tratto caratteriale: la tendenza a scegliere la strada più difficile (salvo raggiungere la meta sempre sani e salvi e col sorriso sulle labbra). L'edizione 2024 del raduno si svolge tra i prati, i pascoli e i boschi incantati dell'Altopiano dei 7 Comuni. O Altopiano di Asiago (Vicenza), un'espressione che è senz'altro a te più familiare. Che posti, ragazzi! Prendo parte anch'io al raduno con una Suzuki Swift 4x4 Allgrip, tuttavia l'organizzazione mi riserva un percorso più semplice. D'accordo che ho quattro ruote motrici anch'io, ma non è il caso di sollecitare la mia baby offroad su per sentieri verticali e foderati di pietre appuntite. Quindi: parto insieme ai fuoristrada duri e puri, poi imbocco una... scorciatoia. Niente trucco, niente inganno: percorro un itinerario che a suo modo è bello tosto. Almeno, per un'auto categoria utilitarie che non si chiami Suzuki Swift. Un passo indietro a Swift Allgrip.

Swift 4x4 Allgrip: motore 3 cilindri 1,2 litri micro-ibrido 12 volt

Sul mercato ormai dalla tarda primavera 2024, Suzuki Swift quarta generazione evolve nel design, più morbido e ''panciuto'' di Swift di terza generazione, nelle tecnologie di bordo (un bel display da 9 pollici a centro cruscotto), soprattutto in termini di motorizzazione. Sì, uso il singolare perché l'unico motore in gamma è un 3 cilindri 1,2 litri benzina, in luogo del precedente 1,2 litri a 4 cilindri, sempre e comunque aiutato da una micro-rete elettrica di bordo, un mild hybrid da 12V, l'ibrido ''fantasma'' (ma pur sempre un ibrido, ai sensi di legge). Potenza di 83 CV, coppia di 111 Nm, fibre muscolari da... impiegato, ma un telaio tonico ed equilibrato, quindi un feeling tra le curve sorprendentemente divertente. Leggetevi la prova di Emanuele per maggiori (e ben più competenti) impressioni di guida.

Solo 83 CV, ma un telaio agile, quasi sportivo

SWIFT CONFIGURATOR Nuova Swift con un solo motore e un solo allestimento (Top): come suggerisce il nome, è l'allestimento già completo di ogni optional, così non perdi tempo a costruire la tua personale configurazione (o quella, o niente). Tre invece le combinazioni di motore e trasmissione: cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, cambio automatico CVT e trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce e trazione integrale. È lei che ho tra le mani.

La decalcomania ''Allgrip'' c'è (ma non si vede)

Da un punto di vista estetico, distinguere Suzuki Swift 4x4 da Suzuki Swift 4x2 è quasi impossibile. A meno che non sei così attento da cogliere la maggiore altezza da terra del telaio (+2,5 cm) e la velata decalcomania ''Allgrip'' sul terzo montante. Solo se ti abbassi e sbirci ''sotto'', scopri l'albero di trasmissione che sposta la coppia al retrotreno. A proposito: come funziona il sistema di trazione integrale? Funziona che in condizioni ordinarie Swift 4x4 avanza a due ruote motrici, trascinata dall'asse anteriore: un giunto viscoso trasmette grip alle ruote posteriori ogniqualvolta registra uno slittamento di una o entrambe le ruote di coda. La ripartizione può raggiungere la proporzione 50:50. Insomma, è trazione integrale ''vera'' e nella fascia delle utilitarie di segmento B non c'è competitor che tenga. O meglio: non c'è concorrenza proprio. La teoria e la pratica: supera il test, la Swift ''tutto terreno''?

Trazione integrale ''vera''

Chi mi avesse letto già in passato è a conoscenza della mia scarsa attitudine all'offroad. Sono un animaletto di pianura e sul pavè già inizio a entrare in ansia. Quindi parto cauto: la prudenza è la virtù dei forti (sì lo so, era la ''pazienza'', ma è lo stesso). Asfalto liscio: tutto ok, ci mancherebbe altro. Swift passeggia agile (il 4x4 aggiunge +76 kg, la bilancia ora segna 1,1 tonnellate scarse, resta una ragazza ''magra''), leggera nello sterzo ma ben piantata su ruote sistemate agli angoli della carrozzeria. Primo sentiero di ghiaia: no problema, qui bastava Swift 4x2, ma la maggior distanza dal terreno mi tiene al riparo da eventuali buche o sassi che sfuggono ai radar. Avanti: sempre ghiaia, ma di ''grana'' un pelo meno fine. Grane in vista? No, per niente. Swift non fa una grinza, schiaccia i mucchietti di sassi e scavalca le canalette con disinvoltura.

Sullo sterrato non fa una piega

NOSTALGIA CVT? L'importante è conservare marce basse: nonostante la ''pedalata assistita'' fornita dal micro-ibrido 12 volt, il 3 cilindri pesca coppia in alto (a 4.500 rpm), quindi non innesto mai la terza, vado di prima e seconda. Già che siamo in argomento: ammetto che il variazione continua CVT mi avrebbe facilitato, specie in caso di ripartenze da fermo in salita, tuttavia il manuale è fluido nella leva e morbido al pedale, proprio come la corona del volante la si può ruotare con un polpastrello. Nulla qui richiede alcuno sforzo fisico (e detto da un tizio che non è di certo Mister Muscolo). Fine digressione.

Solo il cambio manuale: poco male

WILD WILD SWIFT Ultima tappa e il gioco si fa duro: superficie del sentiero sempre più movimentata, salite, discese, curve a gomito, pozzanghere, creste che non promettono nulla di buono. È qui che entra in soccorso il retrotreno, permettendo a Swift 4x4 di disimpegnarsi in modo talmente composto, da dimenticarsi di essere al volante di una citycar. Non ho il controllo della trazione integrale: nemmeno una spia che mi segnala quando l'asse posteriore è in presa. Fa tutto da sola, a me resta soltanto il compito di tenere le ruote entro i confini della carreggiata. Se all'interno della carreggiata sbaglio traiettoria e ''affondo'' in una bucherella, vengo perdonato. Facile, così, fare bella figura.

Nell'offroad leggero, Swift 4x4 avanza disinvolta

IL VERDETTO Decine di chilometri di sterrato, poi di nuovo a casa, ovvero su strade asfaltate. Dagli sguardi compiaciuti di mucche e cavalli che brucano ai lati, mi convinco che la prova è superata. Certo, Swift 4x4 non è un'arrampicatrice ''pro'', non devi chiederle il rock crawling. Metti tuttavia che abiti in quota, è inverno, nevica, la strada gela spesso e volentieri, il vialetto di casa sale ripido. Ma pure in caso di pioggia, ma pure in caso di asciutto, ma pure in caso di saltuari picnic in natura: la tecnica Allgrip è sinonimo di maggior sicurezza nei tuoi mezzi in una varietà di situazioni.

La maggiore altezza da terra aiuta

Swift 4x4 Allgrip costa 24.500 euro, ovvero +2.000 euro rispetto a Swift 4x2 con cambio manuale. Se ti affretti, fino al 30 settembre 2024 (salvo proroghe) lo promo è maxi: -3.600 euro di sconto Suzuki (con permuta e rottamazione, anche senza finanziamento da 149 euro al mese per 36 mesi), in più fino a -3.000 euro di incentivi (sempre legati a permuta o rottamazione). Morale: lo sconto comulato è di -6.600 euro e il prezzo può calare fino a 17.900 euro. La tecnologia 4x4 Allgrip vale un sacrifico di 2.000 euro? Un cliente Swift su quattro è convinto di sì. Il sottoscritto sta con loro.

Swift 4x4 in promo da 17.900 euro

SUZUKI SWIFT 4X4 ALLGRIP

Lunghezza 3.860 mm Larghezza 1.735 mm Altezza 1.520 mm Passo 2.450 mm Bagagliaio 265 - 589 litri Peso o.d.m. 1.070 kg Motore 3 cil. 1.197 cc benzina mild hybrid 12V Potenza 82,8 CV a 5.700 giri/min. Coppia 111 Nm a 4.500 giri/min. Cambio manuale a 6 rapporti Trazione integrale con giunto viscoso Velocità massima 160 km/h Acc. 0-100 km/h 13,6 sec. Consumo (WTLP combinato) 4,9 l/100 km Emissioni CO2 110 g/km Prezzo 24.500 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/09/2024