Salone Auto Torino 2024: Andrea Henke, Direttore Commerciale Suzuki Italia, presenta la gamma

La rassegna del Salone Auto Torino 2024 ospita anche Suzuki, che nel capoluogo piemontese e di casa visto che la filiale italiana ha sede proprio da queste parti. Ne approfittiamo per parlare con Andrea Henke, Direttore Commerciale di Suzuki Italia, il quale ci ha mostrato la nuova Swift ibrida e il SUV Across PHEV, ma anche una Jimny ''Limited Edition''. E la casa giapponese ha mostrato la nuova moto GSX-8 R, in questo caso con livree iconiche dedicate a grandi piloti del passato come Franco Uncini, Marco Lucchinelli e Kevin Schwantz, oltre a quella di Loris Capirossi, ospite dello stand Suzuki.

VEDI ANCHE

Salone Auto Torino 2024: la nuova Suzuki Swift

Pubblicato da redazione, 13/09/2024