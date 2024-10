Suzuki Swift, la compro! E quale? E come? Formule di acquisto e promo

Semplice, pulita, un look acqua e sapone che solo a guardarla (ma pure a guidarla) ti mette di buon umore. Poi ti accorgi, non appena esplori l'ambiente di bordo (e ancor di più, dopo che hai messo in moto), che dietro un'aria graziosa si cela un autentico bignami di tecnologie elettroniche e di ingegneria meccanica.Suzuki Swift piaceva prima, Swift piace ancora di più ora che è in commercio la quarta generazione, un passo avanti rispetto alla precedente sotto ogni punto di vista. Più amichevole di aspetto, più completa di equipaggiamenti, più moderna di motore (sempre ibrido ''soft''). Se l'auto a misura delle proprie esigenze è la classica utilitaria, dimensioni da città e costi di acquisto e di esercizio sostenibili, nuova Swift Hybrid si candida come soluzione molto intelligente. E per tutto un elenco di ragioni. Tra le quali, la formula stessa dell'acquisto. Anzi, ''le formule''. Ma andiamo in ordine (e esplora la nostra gallery).



Nuova Suzuki Swift, look semplice ma indovinato



NUOVA SUZUKI SWIFT IN 1 MINUTO

Sulle squisite proprietà di Suzuki Swift Hybrid 2024 abbiamo versato fiumi di inchiostro virtuale. Sia su Swift a trazione anteriore, la scelta ideale per un impiego in... pianura, sia su Swift 4x4, la variante per chi chiede ancor più ''grip''. Ripasso dell'ultimo minuto: nuova Swift conserva a grandi linee le misure (3 metri e 86) e anche le proporzioni della sua antenata, ma evolve in modo deciso nel design (linee più morbide), trasforma l'abitacolo (nuovo display da 9 pollici a centro cruscotto) e adotta un 3 cilindri 1,2 litri benzina in luogo del precedente 1,2 litri a 4 cilindri, sempre avvolto in mini-rete elettrica a 12 volt, esprimendo così un sistema benzina mild hybrid da 83 CV e 111 Nm parco nei consumi (nell'ordine dei 4,5 l/100 km) e da guidarsi come un benzina tradizionale: niente marcia in full electric, ma nemmeno prese di ricarica o modalità di guida tra le quali doversi orientare. Cambio manuale o automatico, trazione a due o a quattro ruote motrici (4x4 Allgrip). E un solo allestimento (Top), per agevolarci nella configurazione. A proposito: quali accessori?

Sistema mild hybrid a 12 volt: un ibrido ''soft'', ma utile

L'equipaggiamento Top è ultracompleto e include fari Full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega bicolore da 16 pollici e - lato comfort - sedili anteriori riscaldabili, clima automatico, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, privacy glass, volante in pelle regolabile in altezza e profondità (con paddle al volante su versione con cambio automatico), specchietti ripiegabili elettricamente, accesso keyless. Come tecnologie di bordo: display touch 9 pollici (con connettività Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera posteriore e navigatore con mappe 3D), inoltre presa USB Type A e presa USB Type C. Tra i sistemi di assistenza alla guida, infine, di serie Adaptive Cruise Control, monitoraggio stanchezza conducente, mantenimento corsia, abbaglianti automatici, sorveglianza angolo cieco, assistenza alle partenze in salita (Hill Hold Control). Ah, e i sensori di parcheggio posteriori, of course. La compro, mi hai convinto! Sì, però la compro a rate. E quali cifre devo calcolare?

Suzuki Swift 2024, interni tutti nuovi

In edizione 1.2 Hybrid 2WD con cambio manuale a 5 marce, nuova Suzuki Swift costa di listino 22.500 euro chiavi in mano e tutto incluso. Sovrapprezzo solo in caso di vernice metallizzata (Arancione Amsterdam escluso), + 550 euro, o vernice metallizzata bicolor (+950 euro). Per il cambio automatico, un CVT a variazione continua, occorrono 1.500 euro in più, quindi si parte da 24.000 euro. Infine, Swift 1.2 Hybrid 4x4 Allgrip (solo cambio manuale a 5 marce) costa di listino 24.500 euro. Tutto questo al netto delle promozioni. Che al momento, esistono e sono molto invitanti...

Prezzi da 22.500 euro. Ma c'è un bello sconto...

PROMOZIONE Salvo proroghe, fino al 31 ottobre 2024 sulla entry level Swift 1.2 Hybrid 2WD cambio manuale la Casa pratica uno sconto di 3.600 euro (con permuta o rottamazione di qualsiasi usato e anche in assenza di finanziamento), al quale sommare (in caso di permuta o rottamazione di un usato fino a classe di omologazione Euro 2) gli incentivi statali fino a 3.000 euro (sino a esaurimento fondi). Sconto totale di 6.600 euro e prezzo promozionale di soli 15.900 euro. La campagna è attiva anche su Swift con cambio automatico, che fino al 31 ottobre (con rottamazione) può scendere quindi fino a 17.400 euro. Idem Swift 4x4, in promo a 17.900 euro (niente male, per essere l'unica vettura della sua categoria con trazione integrale ''vera'', cioè meccanica).

Trazione integrale? Non c'è che da chiedere

Prendiamo a titolo di esempio Swift 1.2 Hybrid 2WD cambio manuale: con finanziamento Suzuki Solutions, mini anticipo di 650 euro, un piano di 36 rate da 149 euro al mese (Tan fisso 5,95%, Taeg 7,42%, prima rata a gennaio 2025), maxirata finale (o Valore Futuro Garantito) di 12.860 euro.

Rate da 149 euro al mese

DA REMOTO Ordinare nuova Swift è possibile anche tramite il canale online: accedendo a Suzuki Smart Buy, la piattaforma e-commerce di Suzuki, versando un acconto di 500 euro puoi fissare prezzo, colore e concessionaria di consegna, recandoti solo in un secondo momento nel punto vendita per la finalizzazione del contratto.

Comprarla ''dal vivo'' o da remoto?

LA REGOLA DEL 3 Qualunque sia la modalità di acquisto prescelta, anche su nuova Swift è infine attivo Suzuki 3 Plus, servizio che include 3 anni o 100.000 km di garanzia (5 anni sui componenti del sistema ibrido e batteria al litio), 3 anni di assistenza stradale “Suzuki Road Assistance'', infine 3 anni di controlli gratuiti. Vogliamo fare le cose per bene? A piacimento, si può aggiungere al programma i due servizi di Suzuki Smile, cioè estensione garanzia a 5 anni o 150.000 km e pacchetto da 3 o 5 manutenzioni programmate presso la rete ufficiale. E con questo è tutto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/10/2024