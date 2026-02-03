Porsche Boxster elettrica: "addio" ancora prima di "ciao"?

Ritardi nello sviluppo, spese alte... Presto il nuovo CEO Porsche deciderà se una 718 Boxster/Cayman full electric si farà. O anche no

L'aspettativa di vita di nuova Porsche 718 elettrica potrebbe battere ogni record negativo, passando dalla culla alla tomba senza mai vedere l'ombra di una strada, di una pista, di una colonnina di ricarica.

De-elettrificazione work in progress Porsche, nuova puntata. A ottobre 2025 Porsche svuotava fino all'ultima goccia i serbatoi della serie 718 Boxster / Cayman con motore a combustione, con l'intenzione di farle riapparire, come anticipato nel 2021, in versione esclusivamente elettrica nel corso del 2026.

Sempre a ottobre 2025, prima mezza marcia indietro: 718 solo elettrica, tranne che in formato GT4 RS, con un ibrido a benzina come 911 GTS.

Nuova Porsche 718 GT4 RS sarà ancora a benzina (e forse, non solo lei)

Febbraio 2026: motori indietro tutta? Soltanto un'ipotesi, ma con concrete chance di materializzarsi.

Riporta Bloomberg come il nuovo CEO Porsche Michael Leiters, in carica dal 1° gennaio 2026, il progetto 718 EV stia seriamente valutando di accantonarlo proprio. Ritardi nello sviluppo, costi lievitati e una strategia elettrica globale che non ha finora... regalato grandi soddisfazioni.

A mettere in discussione e-Boxster ed e-Cayman sarebbero anche il calo delle vendite in Cina e i dazi americani, che pesano sul singolo mercato più importante per la Cavallina.

Nuova 718 elettrica, tira aria di ritirata?

L'idea di inserire una variante plug-in hybrid? Altra piattaforma, altri anni di lavoro... Col rischio di arrivare sul mercato con una tecnologia già sorpassata, nel momento in cui Porsche ha più bisogno di entusiasmo, che di scuse.

Niente di definitivo, per ora. Ma la sensazione è che 718 elettrica, allo stato attuale, a Zuffenhausen sia percepito come un business case dai costi benefici sfavorevoli. Quanto meno, più costoso di quanto Porsche possa permettersi di investire, senza ancora sapere esattamente dove andrà a finire.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/02/2026