Nuova Dacia Striker si presenta: crossover ibrido o GPL a meno di 25 mila euro

Dacia ha svelato ufficialmente la nuova Striker durante la presentazione del nuovo piano ''futuREady'' del Gruppo Renault. Si tratta di un crossover che secondo la casa automobilistica va coniugare il ''dinamismo di una station wagon, la praticità di una spaziosa berlina e l'altezza da terra di un SUV''. Sul mercato sarà lanciato a un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro. Bisognerà pazientare, però, per scoprire tutti i dettagli. Per il momento, infatti, si è trattata di una semplice anteprima in cui Dacia ha mostrato il design del nuovo modello e condiviso le prime informazioni. La presentazione ufficiale è invece attesa per il mese di giugno.

Nuova Dacia Striker: dimensioni e motori

Dacia Striker

Con questo nuovo modello, Dacia punta ad ampliare la sua presenza nel segmento C di mercato. Striker andrà quindi ad affiancare la Bigster per consentire alla casa automobilistica di crescere in un segmento sempre più competitivo. Cosa sappiamo del crossover? La lunghezza è di 4,62 metri e dalle immagini possiamo notare che nei fatti si tratta di una station wagon con assetto rialzato. Il frontale adotta una nuova firma luminosa a forma di T che forse vedremo in futuro anche su ulteriori modelli. La medesima firma luminosa è poi replicata pure sui gruppi ottici posteriori. Dunque, non è propriamente una Sandero allungata come qualcuno ipotizzava in passato.

Dacia Striker

E i motori? Da quanto racconta Dacia, la Striker adotterà motorizzazioni ibride, anche con la trazione integrale. Inoltre, non mancherà una versione GPL. Per i dettagli bisognerà attendere ancora un po' perché come accennato all'inizio tutti i segreti saranno svelati a giugno. Nulla è stato detto, invece, sugli interni ma possiamo attenderci la classica razionalità Dacia e la presenza di una completa dotazione tecnologica sugli allestimenti medio/alto gamma. Modello sulla carta molto interessante e non rimane che attendere ancora alcuni mesi per conoscerlo.

Una nuova elettrica in arrivo

E parlando del futuro, Dacia ha confermato che nel corso dell'anno debutterà una nuova piccola elettrica che sarà proposta sul mercato ad un prezzo di partenza inferiore ai 18.000 euro. Modello sviluppato in 16 mesi che come sappiamo sfrutta la piattaforma della nuova Renault Twingo elettrica.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/03/2026