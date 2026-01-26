Guarda che bella la nuova Dacia Duster per l’India: ti piace di più della nostra?

Diciamoci la verità: dalle nostre parti la Duster è ormai un’istituzione, la ''regina del pragmatismo'' a marchio Dacia. Ma se ti dicessi che dall'altra parte del mondo, in India, c'è un modello che indossa la losanga Renault e che, giunto alla seconda generazione, potrebbe farti venire un pizzico d'invidia?

Si chiama sempre Duster, d’accordo, ma la ricetta è stata speziata per bene per compiacere il terzo mercato automobilistico più grande del pianeta.

Renault Duster, vista laterale

Questione di DNA (e di nome)

In India il nome Duster non è solo un modello: è quasi una religione. Laggiù dicono che sia stata lei a inventare il segmento dei SUV compatti e il suo prestigio è quasi al livello di Jeep.

Pensa che il legame con questo nome è così forte che Renault, per la nuova generazione, ha deciso di piazzare il lettering ''DUSTER'' a caratteri cubitali sulla calandra, relegando il logo della Losanga a un ruolo quasi da comparsa.

Renault Duster, cugina indiana della nostra Dacia

Sotto il vestito, muscoli per la giungla urbana

Non farti ingannare dalle somiglianze estetiche con la ''nostra'' Dacia. Sebbene la base sia la collaudata piattaforma CMF-B, i tecnici Renault hanno messo mano al telaio per adattarlo alle strade indiane, che non sono esattamente un tappeto di biliardo.

Il risultato? Un’auto pronta a tutto, con angoli d’attacco e d’uscita (rispettivamente 25,7° e 29,2°) che la dicono lunga sulla voglia di avventura fuori dai sentieri battuti.

Renault Duster, la plancia

Dentro è quasi una ''Austral''

È qui che arriva il bello. Se gli esterni ricordano la versione europea, l’abitacolo cambia marcia. Dimentica (in parte) la concretezza Dacia: qui la plancia si ispira ai modelli di fascia alta della Renault, come Austral e Rafale. Al centro svetta un bel tablet verticale da 10,1 pollici che gira su base Google e integra persino l’intelligenza artificiale Gemini.

E siccome in India il termometro non scherza, Renault ha aggiunto chicche che noi ci sogniamo: sedili ventilati di serie e la possibilità di accendere il climatizzatore a distanza tramite app, per non entrare in un forno a microonde dopo averla lasciata al sole.

Non mancano il tetto panoramico e il portellone elettrico, dettagli che strizzano l'occhio a un pubblico che non si accontenta dell'essenziale, ma anzi va alla ricerca quel ''quid'' in più.

La Dacia Duster per l'India è marchiata Renault

Ibrida, ma col carattere

Sotto il cofano niente rivoluzioni elettriche totali, ma sostanza. Si parte col mille turbo mild-hybrid da 130 CV accoppiato a un cambio manuale a 6 marce, per arrivare al pezzo forte: il Full Hybrid da 160 CV, lo stesso che abbiamo imparato a conoscere sulla Symbioz, con cambio automatico a doppia frizione.

Renault Duster, i sedili

Quindi, quale sceglieresti?

Prodotta a Chennai, la ''Duster indiana'' è pronta a dare battaglia a colossi come la Suzuki Jimny a 5 porte e i rivali locali prodotti da Hyundai e Tata.

Vedendo quel frontale così massiccio e quegli interni più rifiniti, la domanda sorge spontanea: preferisci la semplicità ruspante della nostra Dacia o ti lasceresti tentare da questa versione ''premium'' con la losanga? Dicci la tua nei commenti!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/01/2026