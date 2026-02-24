Dacia Duster Spirit of Sand: il deserto in 500 pezzi

Torna a parlare la lingua delle dune, Dacia, e lo fa con Duster ''Spirit of Sand'', serie speciale da appena 500 esemplari pensata (frustrazione!) per il mercato rumeno. Per ora...
Si chiama ''Spirito di Sabbia'' perché è un tributo diretto alle imprese dei Sandriders e allo spirito Dakar, tradotto nel dialetto quotidiano del SUV più concreto d’Europa.
Dacia Duster Spirit of Sand: nostalgia Dakar
Fuori, Duster si veste da guerriera del deserto: grafiche a tutta fiancata, accenti Copper Brown, cerchi Tergan neri da 17’’ e un'antenna ''pinna di squalo'' che sembra chiedere strada.
Sotto la pancia, però, c’è la parte più seria: uno scudo in alluminio da 6 mm che non teme sassi, solchi e altre gentilezze dell’off‑road.
Protezioni sottoscocca a prova di raid
Dentro, la ''Spirit of Sand'' prende la già ricca Extreme e la porta oltre: clima automatico, sedile e volante regolabili, freno di stazionamento elettrico, ADAS completi, pacchetti Cold e Parking di serie. In pratica, un’oasi climatizzata che non rinuncia alla tecnologia.
Il pezzo forte è il nuovo Hybrid‑G 150 4x4, un powertrain unico al mondo: 1.2 mild‑hybrid da 140 CV davanti, motore elettrico da 23 kW dietro, 154 CV totali, doppia frizione a 6 rapporti con palette al volante e un inedito cambio a due velocità per l’unità elettrica.
Duster Spirit of Sand monta l'ibrido GPL a 4 ruote motrici
Con 100 litri complessivi tra benzina e GPL, l’autonomia dichiarata arriva a 1.500 km. In città, fino al 60% del tempo in elettrico. Non male per un’auto che non pretende di essere green, ma finisce per esserlo.
La ''Spirit of Sand'' si compra solo online, solo in Romania, a 28.990 euro. Arriverà altrove, tipo - un Paese a caso - in Italia? Dacia non si sbilancia. Come sempre, deciderà il pubblico. E il vento del deserto.
Solo 500 pezzi, solo in Romania. Salvo ripensamenti
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Duster Essential 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|19.900 €
|Duster Expression 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|21.600 €
|Duster Expression 1.0 TCe 130
|130 / 96
|22.900 €
|Duster Journey ECO-G 100
|100 / 74
|23.100 €
|Duster Extreme 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|23.100 €
|Duster Extreme 1.0 TCe 130
|130 / 96
|24.400 €
|Duster Journey Tce 130
|130 / 96
|24.400 €
|Duster Expression 1.0 TCe 130 4x4
|130 / 96
|26.400 €
|Duster Expression Hybrid 140
|140 / 102
|26.400 €
|Duster Journey Hybrid 140
|140 / 102
|27.900 €
|Duster Extreme Hybrid 140
|140 / 102
|27.900 €
|Duster Extreme 1.0 TCe 130 4x4
|130 / 96
|27.900 €
