Nuova Dacia Jogger costa (circa) come prima. Ma offre più di prima

La transizione al nuovo ''model year'' comporta spesso un aumento di prezzo, ma non è il caso di Dacia Jogger, che è coerente ambasciatrice della formula value for money del marchio franco-rumeno.

Ordinabile da metà dicembre 2025, Dacia Jogger 2026 mantiene un listino prezzi molto simile al precedente, neutralizzando così i notevoli miglioramenti espressi su tutta la linea, dal design ai propulsori, passando per i contenuti interni.

Dacia Jogger 2026, ordini aperti

Per tutte le novità tecnico-stilistiche in dettaglio (e sono tante), sei gentilmente invitato a visitare il nostro contenuto dedicato. Qui ci concentriamo sulle cifre in euro. E procediamo in ordine crescente (di tecnologia).

Nuova Dacia Jogger benzina (1.0 TCe 110) ora parte da 20.700 euro, anziché dai precedenti 18.750 euro. Ma è solo perché scompare la versione base Essential: a parità di allestimento (Expression), il prezzo è quasi identico (prima era 20.650 euro).

Nuova Dacia Jogger GPL (1.2 Eco-G 120) parte da 18.800 euro (Essential). Ok, fanno 700 euro in più rispetto a prima. Ma a fronte di 20 CV in più in ripresa e parecchi litri di carburante in meno durante il ciclo vita, vista la maggiore efficienza del nuovo ''milledue'' bi-fuel. Senza contare che Jogger GPL ci sarà presto pure automatica (+1.600 euro): ordini dal 2026 inoltrato.

Dacia Jogger 2026, gli interni

Nuova Dacia Jogger full hybrid (Hybrid 155), infine, attacca oggi a 25.150 euro, anziché a 26.150 euro. Questo perché fa il suo ingresso l'equipaggiamento Expression, mentre prima Jogger Hybrid la potevi avere solo Extreme. Costa di meno e va di più: 155 CV di sistema, anziché solo 140 CV.

Ovviamente, Jogger sempre disponibile in formato 5 posti o 7 posti: differenziale di 850 euro.

Dacia Jogger sempre anche a tre file di sedili

Non è finita qui: debutta su Jogger ibrida (subito) e GPL Auto (in seguito) anche l'allestimento Journey, quello più votato ad eleganza e comfort: nuovo Media Nav Live, impianto audio Arkamys, Multiview Camera, commutazione automatica abbaglianti, retrovisori ripiegabili elettricamente, volante e sedili anteriori riscaldati, cerchi in lega da 16'', tappetini in tessuto, sellerie blu denim. A 1.700 euro in più rispetto a Jogger Extreme.

Visita il configuratore online sul sito web di Dacia per esplorare tutte le possibili combinazioni.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/12/2025