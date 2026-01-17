Dakar auto, tappa 13: Ekstrom davanti, Al-Attiyah amministra e trionfa per la sesta volta!

Nasser Al-Attiyah non corre rischi e, forte dei suoi 16 minuti di gap, passeggia nell'ultima tappa: è il 6° centro, gioia Dacia

Mentre nelle due ruote non sono mancati clamorosi colpi di scena, l’edizione 2026 della Dakar auto non ha regalato particolari sorprese nell’ultima frazione ad anello con poco più di 100 km di prova speciale cronometrata, con partenza e arrivo a Yanbu. A vincere la 48esima edizione del rally raid più prestigioso e duro al mondo è stato infatti uno dei grandi favoriti della vigilia, quel Nasser Al-Attiyah che nell’ultima frazione è quasi andato a spasso per evitare di correre grossi rischi e assicurarsi il sesto trionfo in carriera.

Gioia Al-Attiyah, Dacia al primo centro alla Dakar auto

L’asso qatariota si mette così a “sole” due vittorie da “Monsieur Dakar” Stephane Peterhansel (che vanta anche sei successi nelle moto prima dell’ancora più trionfale carriera in auto), regalando alla Dacia la prima gioia nel rally raid più importante da quando, nel 2025, la casa rumena facente capo al gruppo Renault è entrata nella competizione con l'ambizioso progetto Sandrider.

Dakar 2026: Nasser Al-Attiyah (Dacia) | Foto: A.S.O. Dakar

Per il resto, la giornata di Nasser Al-Attiyah si è svolta senza grandi sussulti: visti i 16 minuti di vantaggio accumulati sul primo degli inseguitori Nani Roma al termine della tappa di ieri, il pilota Dacia ha potuto amministrare nell’ultima frazione permettendosi il lusso di lasciare per strada quasi 9 minuti e tagliare il traguardo con il 43° tempo.

Ekstrom, ultima gioia di tappa

A vincere la frazione è invece la Ford, con un Mattias Ekstrom che termina la corsa così come l’aveva iniziata nel prologo, centrando il miglior tempo di giornata. Un successo che consente allo svedese di difendere il terzo gradino del podio assoluto, dagli attacchi della leggenda del WRC Sebastien Loeb, secondo a 8” e infine quarto nella generale a poco più di un quarto d’ora dal compagno di casa Dacia, Al-Attiyah.

Roma è 2°, Sainz in top-5

Nessuno scossone dunque neppure nella zona podio, con Nani Roma (Ford) che riesce a mantenere comodamente il secondo posto davanti al compagno Ekstrom. Chiude la top-5 assoluta il vincitore dell’edizione 2024 Carlos Sainz padre, mentre il campione in carica Yazeed Al Rajhi (Toyota) è stato costretto al ritiro già nelle prime battute di gara dopo aver perso parecchio terreno dalla vetta.

Dakar 2026: Nasser Al-Attiyah (Dacia) | Foto: A.S.O. Dakar

CLASSIFICA TAPPA 13 DAKAR AUTO 2026 - YANBU-YANBU

Pos Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 M. Ekström / E. Bergkvist Ford 00h 46' 14'' — — 2 S. Loeb / E. Boulanger Dacia 00h 46' 22'' +00h 00' 08'' — 3 H. Lategan / B. Cummings Toyota 00h 46' 27'' +00h 00' 13'' — 4 M. Serradori / L. Minaudier Century 00h 46' 47'' +00h 00' 33'' — 5 B. Baragwanath / L. Cremer Century 00h 46' 50'' +00h 00' 36'' — 6 C. Sainz / L. Cruz Ford 00h 46' 59'' +00h 00' 45'' — 7 J. Ferreira / F. Palmeiro Toyota 00h 47' 07'' +00h 00' 53'' — 8 M. Prokop / V. Chytka Ford 00h 47' 32'' +00h 01' 18'' — 9 S. Variawa / F. Cazalet Toyota 00h 47' 37'' +00h 01' 23'' — 10 C. Gutierrez / P. Moreno Dacia 00h 48' 27'' +00h 02' 13'' —

CLASSIFICA FINALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 13

Pos Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah / F. Lurquin Dacia 48h 56' 53'' — 00h 02' 40'' 2 N. Roma / A. Haro Ford 49h 06' 35'' +00h 09' 42'' 00h 02' 10'' 3 M. Ekström / E. Bergkvist Ford 49h 11' 26'' +00h 14' 33'' 00h 00' 40'' 4 S. Loeb / E. Boulanger Dacia 49h 12' 03'' +00h 15' 10'' — 5 C. Sainz / L. Cruz Ford 49h 25' 23'' +00h 28' 30'' 00h 17' 20'' 6 M. Serradori / L. Minaudier Century 49h 41' 55'' +00h 45' 02'' 00h 02' 10'' 7 L. Moraes / D. Zenz Dacia 49h 44' 43'' +00h 47' 50'' 00h 16' 00'' 8 T. Price / A. Monleon Toyota 49h 49' 00'' +00h 52' 07'' — 9 S. Quintero / A. Short Toyota 50h 11' 55'' +01h 15' 02'' 00h 02' 00'' 10 S. Variawa / F. Cazalet Toyota 50h 20' 29'' +01h 23' 36'' 00h 03' 00''

Pubblicato da Alessio Ricci, 17/01/2026