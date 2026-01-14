Dakar auto, tappa 10: vince Serradori, Al-Attiyah torna al comando

La decima tappa della Dakar 2026, seconda parte della Marathon iniziata ieri, ha visto un dominio straordinario di Mathieu Serradori e del suo navigatore Loïc Minaudier. Partiti tra i favoriti, i due francesi hanno portato il Century CR7 al successo, completando i 368 km della speciale con il tempo di 4h48’27’’. È la prima volta che un veicolo Century conquista una tappa nella storia del mitico rally raid, un risultato storico per il piccolo costruttore sudafricano.

Dacia sugli scudi con vista sulla vittoria finale

Alle spalle di Serradori, si sono piazzate ben tre Dacia Sandriders: Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin hanno chiuso a 6’12’’ dal vincitore, riprendendo il comando della classifica generale grazie a una gestione attenta della gara. Sébastien Loeb e il suo navigatore Edouard Boulanger hanno completato il podio di giornata, mentre Lucas Moraes e Dennis Zenz hanno chiuso in quarta posizione, a meno di 10 minuti da Serradori.

In quinta posizione la prima delle Toyota, quella di Guy Botterill e Oriol Mena. Denis Krotov e Konstantin Zhiltsov (Ford M-Sport) hanno completato la top 6, sfiorando il podio di giornata prima di un piccolo calo nel finale. Henk Lategan e Brett Cummings hanno terminato settimi, confermando la solidità della Toyota Gazoo Racing W2RC, mentre Mitch Guthrie e Kellon Walch hanno chiuso ottavi con il primo dei Ford Raptor ufficiali. La top ten di giornata si completa con Biaobiao Zhang e Wenke Ma (JJ-Sport) e Martin Prokop con Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team).

Lategan e Roma inseguono nella generale

La classifica generale ha visto l'ennesima rivoluzione degli ultimi giorni, con Al-Attiyah nuovamente in testa con 41h39’50’’ complessive, seguito da Henk Lategan a 12 minuti di distacco e Nani Roma, primo dopo la tappa di ieri, a 12’50’’. Serradori, grazie alla vittoria odierna, sale al quinto posto generale, portandosi a 33’42’’ dal leader. Loeb è quarto a 23’04’’, mentre per Ford Mattias Ekström e Carlos Sainz rimangono nelle posizioni di rincalzo, a meno di quaranta minuti dal vertice.

Attenzione alla lunghissima tappa di domani, oltre 800 km totali di cui 387 cronometrati nei quali la navigazione giocherà un ruolo determinante. L'equilibrio visto in questa Dakar 2026 potrà portare a nuovi scossoni nella classifica generale.

CLASSIFICA TAPPA 10 DAKAR AUTO 2026 - BIVACCO WADI-BICHA

Pos Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 M. Serradori / L. Minaudier Century 04h 48' 27'' 00h 02' 00'' 2 N. Al-Attiyah / F. Lurquin Dacia 04h 54' 39'' + 06' 12'' 00h 00' 40'' 3 S. Loeb / E. Boulanger Dacia 04h 57' 47'' + 09' 20'' — 4 L. Moraes / D. Zenz Dacia 04h 58' 21'' + 09' 54'' — 5 G. Botterill / O. Mena Toyota 05h 00' 09'' + 11' 42'' — 6 D. Krotov / K. Zhiltsov M-Sport 05h 01' 26'' + 12' 59'' — 7 H. Lategan / B. Cummings Toyota 05h 01' 36'' + 13' 09'' — 8 M. Guthrie / K. Walch Ford 05h 05' 02'' + 16' 35'' — 9 B. Zhang / W. Ma JJ-Sport 05h 06' 59'' + 18' 32'' — 10 M. Prokop / V. Chytka Orlen 05h 08' 11'' + 19' 44'' —

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 10

Pos Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah / F. Lurquin Dacia 41h 39' 50'' 00h 02' 40'' 2 H. Lategan / B. Cummings Toyota 41h 51' 50'' + 12' 00'' — 3 N. Roma / A. Haro Ford 41h 52' 40'' + 12' 50'' 00h 01' 00'' 4 S. Loeb / E. Boulanger Dacia 42h 02' 54'' + 23' 04'' — 5 M. Serradori / L. Minaudier Century 42h 13' 32'' + 33' 42'' 00h 02' 10'' 6 M. Ekström / E. Bergkvist Ford 42h 14' 09'' + 34' 19'' 00h 00' 40'' 7 C. Sainz / L. Cruz Ford 42h 18' 59'' + 39' 09'' 00h 17' 20'' 8 L. Moraes / D. Zenz Dacia 42h 19' 11'' + 39' 21'' 00h 15' 00'' 9 T. Price / A. Monleon Toyota 42h 39' 26'' + 59' 36'' — 10 S. Variawa / F. Cazalet Toyota 42h 48' 56'' + 1h 09' 06'' 00h 01' 00''

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/01/2026