Dakar auto, tappa 7: Ekström ringrazia Lategan e firma il colpo Ford

La tappa più lunga cambia gli equilibri

La tappa 7 auto della Dakar 2026 ha portato la carovana da Riyadh a Wadi Ad Dawasir con 459 km di prova speciale, la distanza cronometrata più lunga dell’intero rally, pur non trattandosi di una Marathon. Una frazione durissima che ha inciso profondamente sugli equilibri della corsa. A imporsi è stato Mattias Ekström su Ford Raptor T1+, autore di una vittoria costruita anche grazie agli errori altrui. Alle sue spalle ottimo secondo posto per João Ferreira su Toyota GR Hilux T1+ del team SA, staccato di 4’56”, seguito dal compagno di squadra Ford Mitch Guthrie, terzo a +5’24”. Una tappa che, fino a pochi chilometri dal traguardo, sembrava però destinata ad avere un vincitore diverso.

Lategan spreca, Ekström ne approfitta

Per oltre 400 km di speciale, infatti, Henk Lategan aveva comandato la corsa con autorità, arrivando fino all’ultimo waypoint (km 417) con un margine tale da riprendersi virtualmente la leadership della classifica generale. Proprio lì, però, qualcosa è andato storto: il sudafricano di Toyota ha perso oltre 8 minuti nel tratto finale, chiudendo 13° di tappa e consegnando la vittoria a Ekström. Un ribaltone che gli è costato non solo il successo di giornata, ma anche la possibilità di tornare al comando della Dakar. Ne ha beneficiato indirettamente Nasser Al-Attiyah, 11° a +7’24” dal vincitore, ma comunque abbastanza solido da difendere la leadership della generale.

Generale compatta e Ford in agguato

Dopo sette tappe, Al-Attiyah guida la classifica generale Auto con 4’47” di vantaggio su Ekström, che sale al secondo posto diventando il primo inseguitore reale del qatariota. Terza posizione per Nani Roma, a 7’15”, seguito a soli 6 secondi da Lategan, ora quarto. Quinta piazza per Carlos Sainz a 10’26”, mentre Sébastien Loeb risale sesto a 15’39” con la Dacia Sandrider. Alle spalle dei big, continua la prova di grande regolarità di Mathieu Serradori (Century), mentre Toyota piazza anche Toby Price e Seth Quintero nelle posizioni che contano. La Dakar auto 2026 resta apertissima, con distacchi contenuti e una Ford che ora può giocarsi la vittoria fino in fondo.

CLASSIFICA TAPPA 7 DAKAR AUTO 2026 - RYADH-WADI

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 M. Ekström - E. Bergkvist Ford 3h44'22'' 00'00'' 0 2 J. Ferreira - F. Palmeiro Toyota 3h48'49'' 04'27'' 0 3 M. Guthrie - K. Walch Ford 3h49'17'' 04'55'' 0 4 T. Price - A. Monleon Toyota 3h49'23'' 05'01'' 0 5 L. Moraes - D. Zenz Dacia 3h49'39'' 05'17'' 0 6 S. Loeb - E. Boulanger Dacia 3h49'49'' 05'27'' 0 7 S. Quintero - A. Short Toyota 3h49'54'' 05'32'' 0 8 M. Serradori - L. Minaudier Century 3h50'12'' 05'50'' 0 9 C. Sainz - L. Cruz Ford 3h50'23'' 06'01'' 0 10 N. Roma - A. Haro Ford 3h50'58'' 06'36'' 0

CLASSIFICA GENERALE DAKAR AUTO 2026 DOPO TAPPA 7

Pos. Equipaggio Auto Tempo Distacco Penalità 1 N. Al-Attiyah - F. Lurquin Dacia 28h10'15'' 00'00'' 02'00'' 2 M. Ekström - E. Bergkvist Ford 28h15'02'' 04'47'' 00'30'' 3 N. Roma - A. Haro Ford 28h17'30'' 07'15'' 0 4 H. Lategan - B. Cummings Toyota 28h17'36'' 07'21'' 0 5 C. Sainz - L. Cruz Ford 28h20'41'' 10'26'' 01'10'' 6 S. Loeb - E. Boulanger Dacia 28h25'54'' 15'39'' 0 7 M. Guthrie - K. Walch Ford 28h29'35'' 19'20'' 00'10'' 8 M. Serradori - L. Minaudier Century 28h32'10'' 21'55'' 0 9 L. Moraes - D. Zenz Dacia 28h34'54'' 24'39'' 0 10 E. Goczal - S. Gospodarczyk Toyota 28h35'40'' 25'25'' 00'20''

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/01/2026