Dakar auto, tappa 1: successo Mini con de Mevius, Al Rajhi staccato e penalizzato!

De Mevius batte Al-Attiyah ed è il primo leader della classifica auto, per Al Rajhi l'inizio è subito in salita

La prima tappa della Dakar auto 2026 si è disputata su un percorso circolare da Yanbu a Yanbu per un totale di 518 km, dei quali 305 km di prova speciale cronometrata. A imporsi è stato il duo belga formato da Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel (X-Raid Team), capaci di chiudere la speciale in 3h07’49’’. Alle loro spalle si piazzano Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin (Dacia Sandriders), secondi a +0’40’’, e Martin Prokop / Viktor Chytka (Orlen Jipocar Team), terzi a +1’27’’.

Penalità per Ekstrom, sprofonda Al Rajhi

La speciale ha presentato tratti sabbiosi e navigazione tecnica, con diversi equipaggi di rilievo impegnati in un continuo duello per le posizioni di testa. Il ritmo imposto da De Mévius ha fatto subito selezione, mentre Al-Attiyah ha cercato di limitare i danni pur senza riuscire a ribaltare la prima parte di tappa. La penalità di 10 secondi a Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Ford Racing) per un’infrazione regolamentare ha inciso sulla loro giornata, spingendoli giù dal podio di giornata dopo essere partiti molto forte, sulla scia del successo nel Prologo di ieri,e aver poi perso tutto il vantaggio nell'ultimo tratto che alternava dune a tratti rocciosi.

A monumental performance full of meaning by Mathieu Baumel and Guillaume de Mevius!

Give them a big shoutout in the comments! 🙌#Dakar2026#DakarInSaudipic.twitter.com/8q8tNkUqtZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

Nelle posizioni di rincalzo Carlos Sainz / Lucas Cruz (Ford Racing) e Guy Botterill / Oriol Mena (Toyota Gazoo Racing SA) si sono ben comportati, così come Nani Roma / Alex Haro (Ford Racing) e Mitch Guthrie / Kellon Walch (Ford Racing), tutti entro due minuti dal podio di tappa. Un po' più attardato l'equipaggio formato da Sébastien Loeb / Édouard Boulanger (Dacia Sandriders), a +3’01’’ dai leader di giornata.

Lo sconfitto di giornata è però senza dubbi il campione uscente Yazeed Al Rajhi che ha ricevuto ben 16 minuti di penalità per aver mancato un waypoint e per eccesso di velocità, accumulando un distacco totale di quasi 29 minuti che condiziona da subito la sua rincorsa al bis nella Dakar. Poco brillanti anche le Toyota ufficiali, che si piazzano tutte tra il sedicesimo e il diciottesimo posto, con un ritardo tra i 5 e i 7 minuti.

La tappa di domani

A differenza delle moto, per le auto il Prologo serviva solo per scegliere la posizione di partenza nella tappa odierna. Dunque la classifica generale al momento ricalca la classifica di tappa. Domani la Dakar 2026 prosegue con la seconda tappa da Yanbu ad AlUla, poco più di 500 km di cui 400 cronometrati su un percorso totale simile alla prima ma con speciali ancora più tecniche, includendo dune più profonde e scelte di navigazione decisive. Sarà fondamentale per gli equipaggi minimizzare errori e gestire ritmo e gomme, soprattutto in vista delle frazioni più lunghe che caratterizzeranno la prima settimana di gara.

DAKAR AUTO 2026, CLASSIFICA GENERALE DOPO TAPPA 1

Pos. Pilota / Co-pilota Team Tempo Distacco Penalità 1 Guillaume de Mévius / Mathieu Baumel X-Raid Team 3h07’49’’ — — 2 Nasser Al-Attiyah / Fabian Lurquin The Dacia Sandriders 3h08’29’’ +0’40’’ — 3 Martin Prokop / Viktor Chytka Orlen Jipocar Team 3h09’16’’ +1’27’’ — 4 Mattias Ekström / Emil Bergkvist Ford Racing 3h09’27’’ +1’38’’ 00’10’’ 5 Marek Goczal / Maciej Marton Energylandia Rally Team 3h09’27’’ +1’38’’ — 6 Carlos Sainz / Lucas Cruz Ford Racing 3h09’43’’ +1’54’’ — 7 Guy Botterill / Oriol Mena Toyota Gazoo Racing SA 3h09’52’’ +2’03’’ — 8 Nani Roma / Alex Haro Ford Racing 3h10’26’’ +2’37’’ — 9 Mitch Guthrie / Kellon Walch Ford Racing 3h10’39’’ +2’50’’ — 10 Sébastien Loeb / Édouard Boulanger The Dacia Sandriders 3h10’50’’ +3’01’’ —

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/01/2026